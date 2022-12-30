Ünlü dönerci zincirinin Aydın Nazilli'deki şubesinde patlama oldu! 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ünlü dönerci zincirinin Aydın Nazilli'deki şubesinde patlama oldu! 7 kişi yaşamını yitirdi

30.12.2022 17:17

Ünlü dönerci zincirinin Aydın'ın Nazilli ilçesindeki şubesinde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aydın'da bulunan bir dönerci dükkanında tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınırken yangında 7 kişinin öldüğü 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Patlama sonrası Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan ilk açıklama geldi. Aksoy, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi. Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

Olay yerinden gelen ilk görüntü şöyle:

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SON DAKİKA: Ünlü dönerci zincirinin Aydın Nazilli'deki şubesinde patlama oldu! 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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