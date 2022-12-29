Bakan Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı: Bölgede istikrar sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuk - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı: Bölgede istikrar sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuk

29.12.2022 09:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen ilk resmi temasın detaylarını anlattı. Moskova'da Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile görüşen Akar, "Bölgede istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini konuştuk." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti. Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi. 11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti.

"DAHA FAZLA GÖÇÜN OLMAMASI İÇİN GAYRETLERİMİZİ DİLE GETİRDİK"

Akar bugün de toplantının detaylarını paylaştı. Bakan, "Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/ YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlanabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE BÖLGEYE BARIŞIN GELMESİ"

Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Bakan Akar, "Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü Esad yönetimi ile yıllar sonra ilk resmi temas! Bakan Hulusi Akar mevkidaşı ile görüştü Rusya'da 'Suriye' toplantısı Rusya'da 'Suriye' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı: Bölgede istikrar sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuk - Son Dakika


Son Dakika
10:12 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi! İşte yılbaşı gecesi alınacak önlemler
10:00 3 ay önce doğum yapan ünlü model Adriana Lima görüntüsüyle şaşkına çevirdi
09:59 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, hukuka aykırı olarak işgal edilen Keçi Adası'ndan Bodrum'a karşı bayrakla poz verdi
09:47 Merakla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı! Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan'ın arasındaki samimiyet dikkat çekti
09:39 İlk kez duyuyormuş gibi şaşırmıştı! Açıklanan EYT düzenlemesinden sonra Nebati'den dikkat çeken paylaşım
09:33 EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler
09:29 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret! Bugün görüşmeleri bekleniyor
09:04 Bakan Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı: Bölgede istikrar sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuk
08:53 EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı
08:42 Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 10:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı: Bölgede istikrar sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement