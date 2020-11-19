Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Aralık ayında, 5B'nin ise 2021 ilk yarısında fırlatılacağını belirtirken, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile de elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ı "TÜRASAŞ" çatısı altında birleştirdiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Yerli üretim altyapı kapasitesinin geliştirilmesini istiyoruz. Türkiye raylı sistem sektöründe, demiryolu araçlarının üretiminde, lokomotif kurum olma hedefiyle sektör paydaşlarını bir çatı altında toplayarak sinerji oluşturmayı amaçladık. Böylelikle raylı sistemler sektöründe milli tasarıma sahip ürünleri geliştirmeyi ve artırmayı istiyoruz. Bu ürünleri dünya pazarına açıp, marka değerine kavuşturmak niyetindeyiz. Çeken ve çekilen araçlarımızı yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz. Kurduğumuz Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile yerli ve milli demiryolu hamlemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Milli Elektrikli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübeler ile 225 kilometre/saat hızında Elektrikli Tren Seti Proje çalışmalarına başladık. Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberleşme sektöründe bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, genişbant altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılmasını, sektörde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesini, yerli ve milli üretimin desteklenmesini, siber güvenliğin geliştirilmesini hedefleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Sektörün serbestleşmesi sayesinde ve yapılan yatırımlarla pazarda istikrarlı bir büyüme sağladık. Sektör büyüklüğü geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak yaklaşık 152 milyar TL'ye erişti. Mobil abone sayısı 28 milyondan 81.7 milyon seviyesine ulaştı. Gelişmiş altyapılara önem verdik. Vatandaşın hizmetine sunduğumuz 4.5G hizmetinden faydalanan abone sayısı 75 milyonu aştı. 2003 yılında 23 bin olan geniş bant abone sayısının bugün 78 milyonu aştığını görüyoruz. Ulusal Genişbant Stratejimiz doğrultusunda 2023 yılında internet kullanım oranını nüfusumuzun yüzde 80'ine yükseltmeyi, mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 100'e ulaştırmayı, en az 100 Megabit/saniye hızda genişbant altyapısını nüfusumuzun tamamına sunmayı, sabit genişbant abone yoğunluğunu yüzde 30'a çıkarmayı ve fiber abone sayısını 10 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz"

Siber ortamın güvenle kullanılması ihtiyacının farkında olarak 2012'den itibaren dünyada tedbir alan ilk ülkeler arasında olduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu amaçla Ulusal Siber Güvenlik Organizasyonu'nu oluşturduk. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekiplerini (SOME) kurduk. Siber olaylara 7/24 müdahale edebiliyoruz. Öte yandan, dijital uygulamaların yoğunlukla tercih edildiği Covid-19 pandemi sürecinde de ek önlemler almayı sürdürüyoruz. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlandı. Kamu kurumları arasındaki veri trafiğinin daha güvenli yapılabilmesi amacıyla kamuya özel sanal bir ağ olan KamuNet'i kurduk. Kamu kurumları arasında 500'den fazla hizmet, KamuNet üzerinden sağlanıyor. KamuNet güvenliğinin artırılması için ilave uyarı ve alarm yeteneklerinin geliştirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin coğrafi kısıtlarını aşarak mobil haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda evrensel hizmet projeleri ile 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G hizmeti götürdük. Ayrıca bu projelerde yüzde 40 oranında yerli baz istasyonumuz ULAK'ı kullanıyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. 14 Ar-Ge firmasının ve 3 mobil işletmecinin yer aldığı projede 5G altyapısında ihtiyaç duyulan anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışıyoruz."

"E-Devlet Kapısı'nda 2020 yılı ilk 10 ayında 463 milyon aylık ortalama ile 4.6 milyarı aşkın hizmet kullanıldı"

Vatandaşların daha şeffaf bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasına katkı sağladıkları e-Devlet Kapısı ile 6 bin 668 kurumun 5 bin 121 hizmetini vatandaşlara elektronik ortamda sunduklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "E-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısı 50 milyona yaklaştı. Vatandaşlarımız artık kamu binalarına gitmeden sadece tek tıkla, birçok hizmete kolaylıkla erişebiliyor. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda 7/24 kesintisiz bir şekilde zamandan ve mekandan bağımsız olarak sunulabilmesi imkanı sağlayan 'E-Devlet' hizmetlerinin önemi karantina günlerinde daha da iyi anlaşıldı. E-Devlet Kapısı'nda 2020 yılı ilk 10 ayında 463 milyon aylık ortalama ile 4.6 milyarı aşkın hizmet kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin dünyada bir ilki gerçekleştirerek, tek noktadan 100 FM yayını ile radyolara hizmet verdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanacak enerji tasarrufu da maksimum seviyede olacaktır. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulemizin zeminden itibaren yüksekliği 369 metredir. Zeminden itibaren betonarme yüksekliği; 201 metre olan yapının çelik anten yüksekliği 168 metredir. Zeminden kulenin tepesine kadar ki mesafe 587 metreye ulaşmaktadır. Bir dünya şehri ve turizm merkezi İstanbul'un Çamlıca tepelerindeki antenler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesini inşa ettik. Görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak İstanbul siluetine katkı sağladığımız şehrin turizmine de katkı sağlanacak" diye konuştu.

"Türksat 5A'yı Aralık ayında, 5B'yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz"

Türksat'ın yapılan yatırımlar sayesinde Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine eriştiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Uydu haberleşme hizmetleri dışa bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanıyor. Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türksat 5A'yı Aralık ayında, 5B'yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi yerli haberleşme uydusu Türksat 6A da 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak. 2005 yılında 21 ilde 2.2 milyon kurulu kapasite ile Türksat'a devrolan kablo hizmetlerinde bugün itibarıyla 24 ilde yaklaşık 4.7 milyon kurulu kapasiteye ulaştık" şeklinde konuştu.

"Gemi adamı sayısı sıralamasında ilk 3'te yer alıyoruz"

Bakanlık olarak yaptıkları yoğun çalışmalar çerçevesinde deniz ticaret filo sıralamasında 15'inci sıraya yerleştiklerini, ancak ilerleyen süreçte ilk 10'u hedeflediklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde gemi adamı sayısı sıralamasında ise ilk 3'te yer alıyoruz. Gemi inşasında da daha çok tercih edilen bir ülke olmak için çalışıyoruz. Zamanın gereği olarak büyük ölçekli liman projelerimiz devam ediyor. Ro-Ro ve kabotaj taşımacılığında yakaladığımız büyümeyi devam ettireceğiz. Dünya ticaretinde payımızı artırmak için Türk bayraklı gemilerimizin standartlarını üst seviyede tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Havacılığa yapılan yatırımlarla Türkiye'nin dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı gösterdiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10. sırada yer aldığını, Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5. sıraya yerleştiğini aktardı.

"Türkiye, Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyor"

Türkiye'nin Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer aldığını aktaran Bakan Karaisamiloğlu, "2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, destekler, alınan önlemler sayesinde salgın sürecinde kasımda gerçekleşen günlük uçuş sayıları incelediğinde 591 uçuşla Türk Hava Yolları'nın ilk sırada, bin 310 uçuşla Türkiye'nin 4. sırada yer aldığını gördüklerini bildirdi.

"Bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardık"

2003 yılındaki bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometre olduğunu, buna 21 bin 613 kilometre ilave ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Böylece trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. Çalışmalarımızla, kesintisiz trafik akım koşulları oluşturduk ve oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187 kilometreye çıkarmak"

2003 öncesi 50 kilometre olan toplam karayolu tünel uzunluğunu yapılan 504 kilometre ile yüzde 1007 artırdıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "2020 yılı boyunca ise 38.9 kilometre uzunluğunda 20 adet tünel yaptık. Yine 2003 öncesi 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 369 kilometre yani yüzde 119 artırdık. 2020 yılı içinde, bu zamana kadar, 42 kilometre uzunluğunda 282 adet köprü ve viyadük yapımını da tamamladık. Karayolu ulaşımının kalitesini artırmak için yol iyileştirme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Daha önce 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 325 kilometreye çıkardık. Halen 308 kilometre otoyolda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187 kilometreye çıkarmak" ifadelerini kullandı.

"Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 48 milyonu aştı"

Avrasya'nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu'nun Marmara Bölgesi'nin itici gücü olacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halinde olan 9 ilimiz var. Bu iller, ülkemiz nüfusunun yüzde 37'sini oluşturuyor. Yine aynı lokasyon ülkemiz İhracatının yüzde 75'ini, İthalatının yüzde 79'unu ve GSYİH'nin yüzde 65'ini ifade ediyor. Ticari girişim sayısının yüzde 43'ü de yine bu bölgeye ait. Biz bu bölgede hem İstanbul'un yoğun trafiğini rahatlatacak otoyol projeleri hem de iki kıta arasında alternatif sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsüyle bölgesel bir çevre yolu oluşturuyoruz. Deniz altından kıtaları kavuşturduğumuz Avrasya Tüneli Projesi; bildiğiniz üzere Marmaray'dan sonra İstanbul Boğazı'na deniz altında yapılan ikinci geçiştir. Tünel ile Kazlıçeşme-Göztepe arası seyahat süresini 100 dakikadan 15 dakikaya indirdik. Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş sayısı 48 milyonu aştı. Proje, sağladığı yakıt ve zaman tasarrufunun yanı sıra çevre dostu kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Avrasya Tüneli'nin 2017 ve 2020 yıllarında sağladığı toplam fayda 5,23 milyar TL" dedi.

"Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli olmasaydı; İstanbul trafiği nasıl olacaktı? Tamamen kilitlenmiş, kıpırdamaz hale gelmiş olacaktı"

Salondaki yansıda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli açılmadan önceki trafik yoğunluğunun görsellerini paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Peki ya Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli olmasaydı İstanbul trafiği nasıl olacaktı? Tamamen kilitlenmiş, kıpırdamaz hale gelmiş olacaktı" diye konuştu.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Akıllı Ulaşım Sistemleri çalışmalarını öncelediklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde ilk defa 505 kilometre uzunluğundaki güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık. AUS Strateji Belgesi'ni tamamladık. Akıllı Ulaşım Sistemleri çalışmalarımız için 6 amaç edindik. Bu amaçlar doğrultusunda ilerliyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri ile yollar, kullanıcılar ve araçlar arasındaki bağı haberleşme teknolojileri vasıtasıyla izliyoruz ve ölçüyoruz. Sonrasında da analiz edip, kontrol mekanizmalarını daha güçlü hale getiriyoruz. 5 stratejik amaç, 31 eylem ve 54 uygulama adımımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığının 2021 yılı toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık 58 milyar TL olarak öngörüldüğünü açıkladı. - ANKARA