Bakan Kurum: "78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz"

Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidan toprakla buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Cebeci Millet Bahçemizin ihale sürecini tamamladık"

"Akyurt millet bahçemizi 2021 yılında hemşerilerimizin hizmetine sunacağız"

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 129 bin 688 metrekarelik alana yapılacak olan Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidan toprakla buluştu. 3 bin 255 ağacın yer alacağı Akyurt Millet Bahçesinde, kıraathane, kütüphane, piknik alanları, çay bahçesi, kış bahçesi, seyir terasları, amfi tiyatro, konser alanı, sanat atölyeleri gibi sosyal kültürel alanların yanı sıra spor aktiviteleri için yaşlılar parkı, engelliler parkı, çocuk parkları, koşu ve yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru gibi donatılar da yer alacak.

"Akyurt'un buluşma noktalarından biri olacak"

Programın açılış konuşmasına Karabağ'da mücadele ortaya koyan Azerbaycan ordusunu tebrik edip şehitleri yad ederek başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin omuzlarımıza yüklediği misyon gereğince; insan odaklı, sağlıklı, kimlikli şehirler oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla sürdürüyoruz. 81 ilimize, 83 milyon vatandaşımıza, merkez teşkilatımızla, taşra teşkilatımızla, tüm ekibimizle gece gündüz demeden hizmet ediyoruz, hizmet etmeye de devam edeceğiz. ve inşallah eserlerimizle; milletimizin gönlünü kazanacak, duasını alacak, bu gök kubbede hoş bir seda bırakacağız. Hedefimiz de, gayemiz de, amacımız da budur. İşte bugün de Akyurtlu kardeşlerimize hizmet etmeye geldik. Dualarını almaya geldik. Akyurt millet bahçemizin ilk fidanını hep birlikte toprakla buluşturmaya geldik. Şimdiden Akyurt'un buluşma noktalarından biri olacak millet bahçemiz, Akyurtlu kardeşlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz"

7 hizmet bahçesinin açılışa hazır olduğunu belirten Bakan Kurum, "2018 yılında Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle; 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi ve 22 ilimizde ekolojik koridor projelerimiz hızla devam ediyor. Merkezinde Başkentimizin olduğu proje kapsamında Ankara'dan; Karadeniz'de Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölüne kadar gidecek 4 ana hat oluşturuyoruz. Şu anda; 78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçelerinden 42'sinin yapımını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdik. İstanbul'dan Diyarbakır'a, Konya'dan Erzurum'a, Trabzon'dan Gaziantep'e vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 7 tane millet bahçemiz de şu anda açılışa hazır durumda. Tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayıp 2023 yılına geldiğimizde 81 ilimizde inşallah her bir millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

"Cebeci Millet Bahçemizin ihale sürecini tamamladık"

Ankaralılara yeni bir yeşil alan kazandırdıklarını dile getiren Kurum, "Bugün Ankara'da 4 milyon metrekare büyüklüğünde 20 tane milet bahçesi yapılmaktadır. Bu millet bahçeleri Ankaralılar için çok önemli bir buluşma noktası olacak. Mamak Üreğil Millet Bahçemizi Ankaralı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Buradan da bir müjde vermek istiyorum. Cebeci Millet Bahçemizin ihale sürecini tamamladık, inşa çalışmalarına başlıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıl itibariyle de Cebecide çok önemli bir lokasyonda bütün Ankara'nın yürüyerek ulaşabileceği Cebeci Millet Bahçemizde hizmete sunacağız. Başkentimizin merkezinde, Ankaralı kardeşlerimize nefes aldıracak yeni bir yeşil alanı kazandırıyoruz. Başkentimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

"Akyurt millet bahçemizi 2021 yılında hemşerilerimizin hizmetine sunacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün bizi bir araya getiren Akyurt millet bahçemizi 130 bin metrekarelik bu alanda projelendirdik. Akyurt'ta millet bahçemizde bir tarafta Ayşe Teyzemiz komşularıyla buluşurken, diğer taraftan camiden çıkan Ömer Amcamız beraber saf tuttuğu arkadaşlarıyla birlikte bu millet bahçesinde sohbet edecek. Bir taraftan çocuklarımız ağaçların altında, havuzların kenarında oyunlar oynarken diğer taraftan gençlerimiz spor alanlarında spor yapacak, yürüyüş yapacaklar, bisiklete binecekler, çiçek kokularının, kuş seslerinin eşliğinde kitap okuyacak. Yeri gelecek düğünlerimizi burada yapacağız. Gelinlerimiz ve damatlarımız en güzel fotoğraflarını burada çektirecekler. Bayramlaşmalarımızı burada yapacağız. Burada musafaha edeceğiz. Burada birbirimize sarılacağız. İnşallah, bugün ilk fidanını toprakla buluşturduğumuz Akyurt millet bahçemizi 2021 yılında hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Millet bahçemiz, yaşlılarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız ve özellikle de engelli kardeşlerimiz için, tüm Akyurtlu hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Bulut: "TOKİ olarak 182 millet bahçesi planlandık"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Ülkemizde 2002 yılından sonra başlatılan şehirleşme ve konut seferberliği kapsamında TOKİ olarak, şehirlerimizi yenileyip, acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere yoğun gayret sarf ediyoruz. Yatay ve yöresel mimari prensibine uygun konut projelerimiz yanında okul, hastane, stadyum, millet bahçesi gibi birçok projeyi de hayata geçiriyoruz. Her İlimize 'Millet Bahçesi' kazandırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları sonrası, Bakanlığımızın organizasyonunda TOKİ olarak 182 millet bahçesi planlandık. 11 millet bahçesini tamamlayıp halkımızın kullanımına sunduk. 55 millet bahçesinin yapımı devam etmektedir. Önümüzdeki 6 ay içinde 85 millet bahçesinin daha projesi bitirilerek ihale aşamasına getirilecektir. Ankara'mıza yaklaşık 2 milyon metrekarelik 11 millet bahçesi yapıyoruz. AKM millet bahçesi, İmrahor, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Akyurt'umuza yapacağımız millet bahçelerinin inşaatları başladı. Cebeci, Çubuk ve Sincan millet bahçelerinin de ihaleleri yapıldı. Keçiören, Mamak ve Haymana millet bahçelerinin çalışmaları devam ediyor. Bir deprem esnasında toplanma alanı, geçici barınma sahası, koordinasyon merkezi gibi çok amaçlı kullanılabilecek bu alanların içinde bisiklet ve yürüyüş yolları, gölet, kıraathane, tema parklar ve sosyal tesisler yer almaktadır" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümün 1. Etabında 256 konut ve 20 dükkan inşa edilecek"

Akyurt'a yapılacak olan TOKİ yatırımlarından bahseden Başkan Bulut, "TOKİ tarafından Akyurt ilçemize 336 konut, 24 derslikli ilköğretim okulu ve 1 ticari ünite inşa edilmiştir. Şimdi 3 mahallede Kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyoruz. Riskli alan olarak belirlenen Beyazıt, Yıldırım ve Atatürk Mahallelerinde toplam 630 konut, 225 adet dükkan yapılacaktır. Yaklaşık 19 hektarlık alanda yapılacak Kentsel dönüşümün 1. Etabında 256 konut ve 20 dükkan inşa edilecektir. Bu projenin çalışmaları hızla devam etmektedir. İnşallah kısa sürede Beyazıt, Yıldırım ve Atatürk Mahallerimizde yapacağımız bu kentsel dönüşümle Akyurt'umuza sadece konut değil aynı zamanda güzel bir yaşam alanı da kazandırılmış olacaktır" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından fidan dikme törenine geçildi.