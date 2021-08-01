Son Dakika: Bir güzel haber de Muğla'dan! Bodrum'da devam eden yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Türkiye günlerdir alevlere teslim oldu. Ülkenin dört bir yanında yangınla mücadele edilirken, Mersin ve Antalya'dan güzel haberler geldi. Silifke ilçesindeki 2 noktada günlerdir devam eden orman yangını ile Antalya Gazipaşa'daki yangın kontrol altına alındı. İki ilden gelen güzel haberlerin peşi sıra bir sevindirici haber de Muğla'dan geldi. Edinilen son verilere göre Bodrum'da etkili olan yangın da kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangınlar, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu" sözlerine yer verdi. Antalya ve Muğla ile ilgili de açıklama yapan Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa ve Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

5 YANGIN DEVAM EDİYOR

Buna göre 107 orman yangını çıktı, bunların da 102'i kontrol altına alındı. 5 yangına müdahale sürüyor.

SİLİFKE'DE YANGIN 29 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI

Yangın, Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı. Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.

GAZİPAŞA'DA YANGIN 4 FARKLI NOKTADA ETKİLİ OLMUŞTU

Gazipaşa'da 3 gün önce 4 farklı noktada başlayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 noktada kontrol altına alınıp, söndürülmüştü.