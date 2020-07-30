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Son dakika... Borsada günlük işlemler (1)

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,49 1,75 87,63
Acıpayam Selüloz 9,45 1,50 49,65
Adel Kalemcilik 16,90 2,86 7,64
Adese Alışveriş Ticaret 2,17 0,93 51,93
Afyon Çimento 4,25 -2,07 86,54
Ak Enerji 1,79 -1,65 64,22
Akbank 5,24 -1,32 -35,39
Akçansa 12,78 0,63 31,83
Akdeniz Yatırım Hold. 6,62 -1,49 213,74
Akfen GMYO 3,64 -1,89 -10,12
Akın Tekstil 16,28 -0,12 18,06
Akiş GMYO 3,29 2,81 5,03
Akmerkez GMYO 42,58 9,97 90,05
Aksa 7,40 -0,94 5,66
Aksa Enerji 5,48 -0,54 44,21
Aksigorta 7,54 -5,75 39,17
Aksu Enerji 10,85 0,84 -27,03
Alarko Carrıer 90,50 -4,28 51,53
Alarko GMYO 16,58 1,16 12,80
Alarko Holding 5,43 0,37 -8,74
Albaraka Türk 1,59 0,00 3,92
Alcatel Lucent Teletaş 19,89 2,37 65,20
Alkim Kağıt 13,21 -1,42 143,74
Alkim Kimya 13,31 2,54 114,61
Altınyağ 1,24 2,48 202,44
Altınyunus Çeşme 40,44 6,53 304,80
Anadolu Cam 4,86 -1,82 13,97
Anadolu Efes 19,36 -0,46 -9,01
Anadolu Grubu Holding 18,58 -2,88 5,63
Anadolu Hayat Emek. 8,12 -1,10 33,44
Anadolu Isuzu 15,09 0,87 23,99
Anadolu Sigorta 6,39 0,00 53,85
Anel Elektrik 5,44 3,23 69,47
Arçelik 23,08 4,15 10,75
ARD Bilişim Teknolojileri 28,98 -1,56
Arena Bilgisayar 23,02 -0,09 215,99
Armada Bilgisayar 23,36 1,21 42,53
Arsan Tekstil 5,38 6,32 50,28
Artı Yatırım Holding 1,71 0,59 111,11
Aselsan 35,26 -0,06 68,88
Ata GMYO 3,43 0,29 -24,28
Atakule GMYO 2,48 1,22 29,17
Atlantis Yatırım Holding 2,03 2,01 103,00
Atlas Yat. Ort. 3,06 9,68 112,50
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,66 -2,91 1,90
Avrasya GMYO 2,40 3,00 58,94
Avrasya Petrol ve Tur. 2,24 3,70 23,08
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,03 12,80
Avrupa Yatırım Holding 1,80 2,86 16,88
Ayen Enerji 5,47 0,37 57,64
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,53 0,67 106,85
Aygaz 12,63 -0,94 3,99
Bagfaş 16,89 -0,82 0,42
Bak Ambalaj 10,01 4,27 36,19
Balatacılar Balatacılık 1,94 -2,02 56,45
Bantaş Ambalaj 4,00 2,30 58,73
Banvit 25,22 2,44 35,81
Baştaş Başkent Çimento 4,19 -0,24 61,78
Batı Çimento 4,20 1,69 26,89
Batısöke Çimento 1,81 -0,55 38,17
Bayrak Taban Sanayi 6,86 3,00
Bera Holding 8,20 -0,12 112,99
Berkosan Yalıtım 4,22 -1,17 54,01
Beşiktaş Futbol Yat. 2,92 2,46 19,18
Beyaz Filo 3,80 1,06 21,41
Bilici Yatırım 8,11 -0,49 88,62
Bim Mağazalar 71,45 -0,90 54,62
Birko Mensucat 0,47 4,44 51,61
Birlik Mensucat 1,79 1,70 57,02
Bizim Mağazaları 17,00 1,07 52,19
Bomonti Elektrik 7,45 9,72 482,03
Borusan Mannesmann 13,87 -2,26 21,14
Borusan Yat. Paz. 90,15 -3,12 50,47
Bosch Fren Sistemleri 1.060,20 -10,00 268,41
Bossa 9,66 1,15 19,85
Brisa 11,37 -1,56 21,23
Burçelik 31,34 9,96 439,41
Burçelik Vana 85,90 9,99 784,65
Bursa Çimento 6,01 0,67 50,12
Carrefoursa 7,26 2,98 54,14
Casa Emtia Petrol 25,10 2,45 167,31
Ceo Event Medya 4,48 -1,54 22,33
Coca Cola İçecek 44,62 -1,93 17,86
Cosmos Yat. Holding 3,05 1,67 49,51
Credıtwest Faktorıng 4,90 0,41 70,14
Çelebi 75,70 -0,07 -25,86
Çelik Halat 12,62 0,56 94,15
Çemaş Döküm 1,66 2,47 32,43
Çemtaş 12,05 4,33 48,23
Çimbeton 79,00 4,98 91,47
Çimentaş 26,82 2,21 78,80
Çimsa 11,62 -0,34 27,97
Çuhadaroğlu Metal 4,14 0,98 29,78
Dagi Giyim 7,50 1,35 200,00
Dagi Yatırım Holding 7,39 -0,14 226,99
Dardanel 12,30 -8,89 224,54
Datagate Bilgisayar 10,02 -2,15 28,30
Demısaş Döküm 5,46 1,49 56,90
Denge Holding 2,03 8,56 48,18
Deniz GMYO 8,97 2,40 77,62
Denizli Cam 7,35 -0,14 -11,87
Derimod 6,94 6,44 -2,80
Derlüks Deri 6,97 9,94 72,28
Desa Deri 7,90 9,87 74,01
Despec Bilgisayar 8,50 0,00 100,47
Deva Holding 21,12 -1,31 136,57
Diriteks Diriliş Tekstil 1,52 7,04 94,87
Ditaş Doğan 28,58 3,03 200,36
DO-CO 357,90 -1,13 -36,54
Doğan Burda 26,96 9,95 344,15
Doğan Holding 2,11 3,43 17,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,80 1,45 69,70
Doğusan 3,04 0,66 46,15
Doğuş GMYO 8,78 9,89 93,82
Doğuş Otomotiv 17,00 1,07 78,57
Döktaş Dökümcülük 34,04 9,95 7,57
Duran Doğan Basım 17,40 -0,85 23,93
Dyo Boya 7,02 -1,27 43,27
Eczacıbaşı İlaç 6,31 -3,07 72,85
Eczacıbaşı Yatırım 15,50 -0,64 60,92
Edip Gayrimenkul 2,61 0,00 87,77
Ege Endüstri 728,90 -5,09 29,57
Ege Gübre 107,00 -1,74 117,06
Ege Profil 15,10 0,67 26,15
Ege Seramik 5,35 0,56 45,44
Egeli & Co Tarım Girişim 1,07 9,18 234,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,05 8,25 169,23
Egeli&Co Yatırım Holding 0,76 8,57 280,00
Egeplast 15,05 -5,64 20,40
Ekiz Kimya 9,29 9,29 1422,95
Emek Elektrik 2,84 3,65 78,62
Eminiş Ambalaj 3,70 2,49 143,42
Emlak Konut GMYO 2,24 0,45 54,73
Enerjisa Enerji 8,29 -1,43 23,07
Enka İnşaat 6,49 0,00 16,27
Erbosan 23,76 0,59 -4,88
Ereğli Demir Çelik 7,64 -3,17 -13,27
Ersu Gıda 4,23 0,00 104,35
Escort Teknoloji 3,51 0,00 152,52
Etiler Gıda 3,50 5,74 42,86
Euro Kapital Yat. Ort. 2,05 1,49 27,82
Euro Trend Yat. Ort. 1,78 1,71 49,10
Euro Yat. Ort. 1,69 2,42 50,12
Euro Yatırım Holding 1,81 3,43 20,67
Fenerbahçe Futbol 13,44 -0,44 -7,12
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,37 0,69 -4,38
F-M İzmit Piston 118,50 7,92 150,20
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,30 2,08 33,94
Ford Otosan 83,00 0,55 25,54
Formet Çelik Kapı 3,11 0,32 3,67
Frigo Pak Gıda 28,28 0,00 118,21
Galatasaray Sportif 2,48 -0,40 22,17
Garanti Bankası 7,02 -1,13 -36,98
Garanti Faktoring 9,40 9,94 142,89
Garanti Yat. Ort. 2,41 5,24 123,15
Gedik Y. Men. Değ. 9,06 -1,52 188,08
Gedik Yatırım Holding 22,34 -3,29 190,51
Gediz Ambalaj 13,22 4,92 95,56
Gentaş 2,78 0,72 34,82
Gersan Elektrik 6,46 -1,82 102,51
Global Men. Değ. 5,27 2,33 180,32
Global Yat. Holding 4,67 1,97 -4,11
Good-Year 5,50 0,36 35,80
Göltaş Çimento 21,08 -0,19 18,49
Gözde Girişim 5,63 -3,60 9,53
GSD Denizcilik 4,39 -0,23 71,48
GSD Holding 2,57 -3,02 72,48
Gübre Fabrik. 29,20 2,46 223,01
Güler Yat. Holding 13,94 5,21 586,70
Güneş Sigorta 6,25 -0,32 186,70
Halk GMYO 2,51 6,81 106,19
Halk Sigorta 3,39 -3,14 102,55
Hatay Tekstil 9,60 4,35 42,56
Hedef Girişim 4,02 9,84 54,02
Hektaş 14,77 2,50 84,16
HUB Girişim 18,26 3,81 94,49
Hürriyet Gzt. 1,64 3,80 43,86
ICBC Turkey Bank 5,44 2,64 3,23
İdealist Danışmanlık 4,51 3,68 35,84
İdealist GMYO 4,24 2,91 38,56
İhlas Ev Aletleri 2,15 0,94 -31,31
İhlas Gayrimenkul 1,70 0,59 41,67
İhlas Gazetecilik 2,85 6,34 -37,22
İhlas Holding 0,90 -1,10 -1,10
İhlas Yayın Holding 1,57 9,79 53,92
İndeks Bilgisayar 13,30 0,08 41,79
Info Yatırım 7,61 6,14 56,50
İntema 13,26 2,31 43,20
İpek Doğal Enerji 13,08 -2,17 69,43
İskenderun Demir Çelik 6,76 -0,44 -13,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:35

Kaynak: AA

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