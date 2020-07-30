Son dakika... Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,49
|1,75
|87,63
|Acıpayam Selüloz
|9,45
|1,50
|49,65
|Adel Kalemcilik
|16,90
|2,86
|7,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,17
|0,93
|51,93
|Afyon Çimento
|4,25
|-2,07
|86,54
|Ak Enerji
|1,79
|-1,65
|64,22
|Akbank
|5,24
|-1,32
|-35,39
|Akçansa
|12,78
|0,63
|31,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,62
|-1,49
|213,74
|Akfen GMYO
|3,64
|-1,89
|-10,12
|Akın Tekstil
|16,28
|-0,12
|18,06
|Akiş GMYO
|3,29
|2,81
|5,03
|Akmerkez GMYO
|42,58
|9,97
|90,05
|Aksa
|7,40
|-0,94
|5,66
|Aksa Enerji
|5,48
|-0,54
|44,21
|Aksigorta
|7,54
|-5,75
|39,17
|Aksu Enerji
|10,85
|0,84
|-27,03
|Alarko Carrıer
|90,50
|-4,28
|51,53
|Alarko GMYO
|16,58
|1,16
|12,80
|Alarko Holding
|5,43
|0,37
|-8,74
|Albaraka Türk
|1,59
|0,00
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,89
|2,37
|65,20
|Alkim Kağıt
|13,21
|-1,42
|143,74
|Alkim Kimya
|13,31
|2,54
|114,61
|Altınyağ
|1,24
|2,48
|202,44
|Altınyunus Çeşme
|40,44
|6,53
|304,80
|Anadolu Cam
|4,86
|-1,82
|13,97
|Anadolu Efes
|19,36
|-0,46
|-9,01
|Anadolu Grubu Holding
|18,58
|-2,88
|5,63
|Anadolu Hayat Emek.
|8,12
|-1,10
|33,44
|Anadolu Isuzu
|15,09
|0,87
|23,99
|Anadolu Sigorta
|6,39
|0,00
|53,85
|Anel Elektrik
|5,44
|3,23
|69,47
|Arçelik
|23,08
|4,15
|10,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,98
|-1,56
|Arena Bilgisayar
|23,02
|-0,09
|215,99
|Armada Bilgisayar
|23,36
|1,21
|42,53
|Arsan Tekstil
|5,38
|6,32
|50,28
|Artı Yatırım Holding
|1,71
|0,59
|111,11
|Aselsan
|35,26
|-0,06
|68,88
|Ata GMYO
|3,43
|0,29
|-24,28
|Atakule GMYO
|2,48
|1,22
|29,17
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|2,01
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|3,06
|9,68
|112,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,66
|-2,91
|1,90
|Avrasya GMYO
|2,40
|3,00
|58,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,24
|3,70
|23,08
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,50
|0,03
|12,80
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|2,86
|16,88
|Ayen Enerji
|5,47
|0,37
|57,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,53
|0,67
|106,85
|Aygaz
|12,63
|-0,94
|3,99
|Bagfaş
|16,89
|-0,82
|0,42
|Bak Ambalaj
|10,01
|4,27
|36,19
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|-2,02
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|4,00
|2,30
|58,73
|Banvit
|25,22
|2,44
|35,81
|Baştaş Başkent Çimento
|4,19
|-0,24
|61,78
|Batı Çimento
|4,20
|1,69
|26,89
|Batısöke Çimento
|1,81
|-0,55
|38,17
|Bayrak Taban Sanayi
|6,86
|3,00
|Bera Holding
|8,20
|-0,12
|112,99
|Berkosan Yalıtım
|4,22
|-1,17
|54,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,92
|2,46
|19,18
|Beyaz Filo
|3,80
|1,06
|21,41
|Bilici Yatırım
|8,11
|-0,49
|88,62
|Bim Mağazalar
|71,45
|-0,90
|54,62
|Birko Mensucat
|0,47
|4,44
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,79
|1,70
|57,02
|Bizim Mağazaları
|17,00
|1,07
|52,19
|Bomonti Elektrik
|7,45
|9,72
|482,03
|Borusan Mannesmann
|13,87
|-2,26
|21,14
|Borusan Yat. Paz.
|90,15
|-3,12
|50,47
|Bosch Fren Sistemleri
|1.060,20
|-10,00
|268,41
|Bossa
|9,66
|1,15
|19,85
|Brisa
|11,37
|-1,56
|21,23
|Burçelik
|31,34
|9,96
|439,41
|Burçelik Vana
|85,90
|9,99
|784,65
|Bursa Çimento
|6,01
|0,67
|50,12
|Carrefoursa
|7,26
|2,98
|54,14
|Casa Emtia Petrol
|25,10
|2,45
|167,31
|Ceo Event Medya
|4,48
|-1,54
|22,33
|Coca Cola İçecek
|44,62
|-1,93
|17,86
|Cosmos Yat. Holding
|3,05
|1,67
|49,51
|Credıtwest Faktorıng
|4,90
|0,41
|70,14
|Çelebi
|75,70
|-0,07
|-25,86
|Çelik Halat
|12,62
|0,56
|94,15
|Çemaş Döküm
|1,66
|2,47
|32,43
|Çemtaş
|12,05
|4,33
|48,23
|Çimbeton
|79,00
|4,98
|91,47
|Çimentaş
|26,82
|2,21
|78,80
|Çimsa
|11,62
|-0,34
|27,97
|Çuhadaroğlu Metal
|4,14
|0,98
|29,78
|Dagi Giyim
|7,50
|1,35
|200,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,39
|-0,14
|226,99
|Dardanel
|12,30
|-8,89
|224,54
|Datagate Bilgisayar
|10,02
|-2,15
|28,30
|Demısaş Döküm
|5,46
|1,49
|56,90
|Denge Holding
|2,03
|8,56
|48,18
|Deniz GMYO
|8,97
|2,40
|77,62
|Denizli Cam
|7,35
|-0,14
|-11,87
|Derimod
|6,94
|6,44
|-2,80
|Derlüks Deri
|6,97
|9,94
|72,28
|Desa Deri
|7,90
|9,87
|74,01
|Despec Bilgisayar
|8,50
|0,00
|100,47
|Deva Holding
|21,12
|-1,31
|136,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,52
|7,04
|94,87
|Ditaş Doğan
|28,58
|3,03
|200,36
|DO-CO
|357,90
|-1,13
|-36,54
|Doğan Burda
|26,96
|9,95
|344,15
|Doğan Holding
|2,11
|3,43
|17,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|1,45
|69,70
|Doğusan
|3,04
|0,66
|46,15
|Doğuş GMYO
|8,78
|9,89
|93,82
|Doğuş Otomotiv
|17,00
|1,07
|78,57
|Döktaş Dökümcülük
|34,04
|9,95
|7,57
|Duran Doğan Basım
|17,40
|-0,85
|23,93
|Dyo Boya
|7,02
|-1,27
|43,27
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|-3,07
|72,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,50
|-0,64
|60,92
|Edip Gayrimenkul
|2,61
|0,00
|87,77
|Ege Endüstri
|728,90
|-5,09
|29,57
|Ege Gübre
|107,00
|-1,74
|117,06
|Ege Profil
|15,10
|0,67
|26,15
|Ege Seramik
|5,35
|0,56
|45,44
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,07
|9,18
|234,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,05
|8,25
|169,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,76
|8,57
|280,00
|Egeplast
|15,05
|-5,64
|20,40
|Ekiz Kimya
|9,29
|9,29
|1422,95
|Emek Elektrik
|2,84
|3,65
|78,62
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|2,49
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|0,45
|54,73
|Enerjisa Enerji
|8,29
|-1,43
|23,07
|Enka İnşaat
|6,49
|0,00
|16,27
|Erbosan
|23,76
|0,59
|-4,88
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|-3,17
|-13,27
|Ersu Gıda
|4,23
|0,00
|104,35
|Escort Teknoloji
|3,51
|0,00
|152,52
|Etiler Gıda
|3,50
|5,74
|42,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,05
|1,49
|27,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,78
|1,71
|49,10
|Euro Yat. Ort.
|1,69
|2,42
|50,12
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|3,43
|20,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,44
|-0,44
|-7,12
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,37
|0,69
|-4,38
|F-M İzmit Piston
|118,50
|7,92
|150,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|2,08
|33,94
|Ford Otosan
|83,00
|0,55
|25,54
|Formet Çelik Kapı
|3,11
|0,32
|3,67
|Frigo Pak Gıda
|28,28
|0,00
|118,21
|Galatasaray Sportif
|2,48
|-0,40
|22,17
|Garanti Bankası
|7,02
|-1,13
|-36,98
|Garanti Faktoring
|9,40
|9,94
|142,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,41
|5,24
|123,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,06
|-1,52
|188,08
|Gedik Yatırım Holding
|22,34
|-3,29
|190,51
|Gediz Ambalaj
|13,22
|4,92
|95,56
|Gentaş
|2,78
|0,72
|34,82
|Gersan Elektrik
|6,46
|-1,82
|102,51
|Global Men. Değ.
|5,27
|2,33
|180,32
|Global Yat. Holding
|4,67
|1,97
|-4,11
|Good-Year
|5,50
|0,36
|35,80
|Göltaş Çimento
|21,08
|-0,19
|18,49
|Gözde Girişim
|5,63
|-3,60
|9,53
|GSD Denizcilik
|4,39
|-0,23
|71,48
|GSD Holding
|2,57
|-3,02
|72,48
|Gübre Fabrik.
|29,20
|2,46
|223,01
|Güler Yat. Holding
|13,94
|5,21
|586,70
|Güneş Sigorta
|6,25
|-0,32
|186,70
|Halk GMYO
|2,51
|6,81
|106,19
|Halk Sigorta
|3,39
|-3,14
|102,55
|Hatay Tekstil
|9,60
|4,35
|42,56
|Hedef Girişim
|4,02
|9,84
|54,02
|Hektaş
|14,77
|2,50
|84,16
|HUB Girişim
|18,26
|3,81
|94,49
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|3,80
|43,86
|ICBC Turkey Bank
|5,44
|2,64
|3,23
|İdealist Danışmanlık
|4,51
|3,68
|35,84
|İdealist GMYO
|4,24
|2,91
|38,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|0,94
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,70
|0,59
|41,67
|İhlas Gazetecilik
|2,85
|6,34
|-37,22
|İhlas Holding
|0,90
|-1,10
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,57
|9,79
|53,92
|İndeks Bilgisayar
|13,30
|0,08
|41,79
|Info Yatırım
|7,61
|6,14
|56,50
|İntema
|13,26
|2,31
|43,20
|İpek Doğal Enerji
|13,08
|-2,17
|69,43
|İskenderun Demir Çelik
|6,76
|-0,44
|-13,50
(Sürecek)