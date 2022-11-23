Düzce beşik gibi sallandı! 5,9'luk depremden sonra 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika
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Düzce beşik gibi sallandı! 5,9'luk depremden sonra 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi

23.11.2022 07:57

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 itibarıyla 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı İstanbul, Ankara, Sakarya ve Bursa'da da hissedildi. 35 kişi yaralanırken bölgede 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Son Dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

ENERJİ NAKİL HATLARINDA KESİNTİ MEYDANA GELDİ

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Bölgede 5.9'luk depremin ardından 70'den fazla artçı sarsıntı daha meydana geldi. Düzce ve çevre illerde büyük korku yaratan deprem sonrasında Düzce başta olmak üzere Sakarya ve Bolu'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BAKAN SOYLU: EKİPLERE ULAŞAN CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Son Dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada, "Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi


Son Dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul'da AKOM'a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
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Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı! İşte bölgeden gelen son görüntüler Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı! İşte bölgeden gelen son görüntüler CANLI YAYIN BİLGİSİ CANLI YAYIN BİLGİSİ

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Son Dakika Güncel Düzce beşik gibi sallandı! 5,9'luk depremden sonra 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce beşik gibi sallandı! 5,9'luk depremden sonra 70'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika
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