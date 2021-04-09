Son dakika haber: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması

09.04.2021 20:59
Son dakika haber: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarını vurguladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarını vurguladı.

Türkiye genelinde düzenleyecekleri "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" kapsamında Hakkari'ye gelen Keşir, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığının yeni hizmet bürosunun açılışını gerçekleştirdikten sonra beraberindekilerle Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Keşir, burada görüştüğü kadın girişimcilerin başarı hikayelerini dinledi.

Kırsalda yaşayan girişimci kadınlara yönelik devlet destekleriyle ilgili sunumların yapılmasının ardından Keşir, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda partisinin teşkilat üyeleriyle buluştu.

Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her kadının hayalinin peşinde koşmasını istedi.

"15 yaş altı kız çocuklarının zorla silahlandırılmasına bir şey diyemiyorlar"

Kadın istihdamını çok önemsediklerini ve hem siyasette hem de sahada kadınları daha çok görmek istediklerini ifade eden Keşir, şöyle konuştu:

"Ben 17 yaşından beri sivil toplumcuyum ve kadın hakları mücadelesi veriyorum. Bazen bizlere bu konuda ağır ithamlarda bulunanlar, ne yazık ki PKK'nın dağlarda zorla kaçırdığı kız çocuklarını ve bunların büyük bir kısmı 15 yaş altı ve uluslararası raporlara girmiş ve bunlara bir şey diyemiyorlar. 15 yaş altı kız çocuklarının zorla silahlandırılmasına, tecavüze uğramalarına ve zorla evlerinden alınmalarına, hatta infazlarına bir şey diyemiyorlar."

Keşir, kadın hakları mücadelesinin sadece şehirde değil Anadolu'nun her yerinde verildiğini belirterek, 18 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadelede ve kadının eğitimle, istihdamla güçlendirilmesinde yaptıkları çalışmaların çok net görüldüğünü dile getirdi.

Artık bölgedeki kız çocuklarının eğitime erişebildiğini aktaran Keşir, "Kadın yoksulluğuyla mücadele etmek istiyorsak, ilk yapacağımız şey kadını güçlendirmek. Bunu da eğitimle sağlayacağız. Biliyorum ki Hakkarili kadınların ciddi bir motivasyonu, kız çocuklarını okutmakla ilgili ciddi gayretleri var." dedi.

"Töre, namus gerekçesiyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık"

İstanbul Sözleşmesi üzerinden yapılan eleştiri ve tartışmalara da değinen Keşir, söz konusu sözleşmenin 2012'de imzalandığını ve 2014'te de uygulanmaya başlandığını anlattı.

AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili karnesindeki ilk imzanın 2002 seçimleri olduğunu ifade eden Keşir, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele kararlılığımızı, kadının güçlendirilmesi, kadının eğitime ve istihdama erişimiyle ilgili kararlılığımızı daha 2002'de gösterdik. Bununla beraber özellikle Anadolu'da ne yazık ki kız çocukları töre, namus gerekçesiyle cinayete kurban gidiyordu. 2005'te töre, namus cinayetleri araştırma komisyonu kurduk. O komisyon bir rapor yayımladı. O rapora istinaden Türk Ceza Kanunu'nda bir düzenleme yapıldı. Daha önce töre, namus gerekçesiyle bir cinayet işleniyorsa hafifletici nedendi. 2005'te yaptığımız düzenlemeyle töre, namus gerekçesiyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık."

"Hiçbir kadın cinayete kurban gitmeyene kadar bu mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

O tarihten bu yana neredeyse yok denecek kadar töre, namus cinayetlerini azalttıklarına işaret eden Keşir, şöyle devam etti:

"Hiçkimse 'sözleşmeden imzamızı çektik' diye kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlığımızı sorgulamasın. Hele hele dağa zorla kaçırılan 15 yaşındaki kız çocukları hakkında tek kelime edemeyenler, bu konuda ağzını dahi açmasın. Onların yok saydığı kız çocuklarının kanı var ellerinde. O kız çocukların ahı var. 2002'den bu yana gösterdiğimiz tüm icatlarımızla kadının güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ortaya koyduk. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans dedik. Hiçbir kadın cinayete kurban gitmeyene kadar bu mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi'ne geçen Keşir, burada kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceledi, resim sergisini gezdi.

Müzik eğitimi alan gençlerle şarkı söyleyen ve kadınlarla kilim dokuyan Keşir, ardından valiliği ziyaret etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kentte yapılan yatırım ve hizmetleri konuşan Keşir, esnaf ziyaretinin ardından şehit Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın eşini ziyaret etti.

Keşir'e ziyaretlerinde, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Burcu Gökalp, Ar-Ge Başkanı Züleyha Karademir, Genel Sekreter Aslı Seren ve AK Parti MKYK üyeleri eşlik etti.

Kadın Hakları, Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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