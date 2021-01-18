Son dakika haber... Facebook ve Instagram, ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler" - Son Dakika

Son dakika haber... Facebook ve Instagram, ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler"

18.01.2021 16:37
Son dakika haber... Facebook ve Instagram, ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Facebook ve İnstagram'ın da ülkemizde de 30'ar milyonu aşkın kullanıcıları var. Sosyal ağların ülkemizde temsilci bulundurmaları ile birlikte taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşlarımız muhatap bulabilecekler" ifadelerini kullandı.

"KANUNUN GETİRDİĞİ REKLAM YASAĞI YA DA BANT DARALTMAYI 'ÖZGÜRLÜĞE MÜDAHALE' OLARAK GÖRMEK ADİL DEĞİL"

Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haberleri beklediklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Sayan, şunları kaydetti:

"Kanunun getirdiği reklam yasağı ya da bant daraltmayı 'özgürlüğe müdahale' olarak görmek adil değil. Birincil amacımız vatandaşlarımızın başvuru ve cevap alma özgürlüklerini korumak. Sosyal ağlar hayatımızın gerçeği ve ülkemizin misafiri. Siz de benim gibi Twitter ve diğer sağlayıcıların ülkemizde hizmetlerine kesintisiz devam etmesini istiyorsanız sesinizi yükseltin ve çağrı yapın. Avrupa'da olduğu gibi; Türkiye'nin kanunlarına da uymaları şart! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini dikkatle okuyalım. 'Veriyi elinde tutanlar demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir.' Son günlerde dünyada yaşananları düşünürseniz, bu sözlerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Biz kendi kanatlarımızla yükselmeye, siber vatanı, dijital sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan, hem bu mücadeleye hem de yerli uygulamalara destek bekliyoruz."

(İHA)

Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Facebook ve Instagram, ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler' - Son Dakika


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