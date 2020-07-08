Son dakika haber | Güneydoğu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika

Son dakika haber | Güneydoğu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

Son dakika haberine göre HALİL İBRAHİM SİNCAR/MEHMET SIDDIK KAYA - Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Diyarbakır ve Mardin'de besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi batı illerine hayvan sevkiyatına başladı.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/MEHMET SIDDIK KAYA - Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Diyarbakır ve Mardin'de besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi batı illerine hayvan sevkiyatına başladı.

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Bölge illerinde besicilik yapan vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde hazırlıkları sürüyor.

Besiciler büyük emekle ve özenle yetiştirdikleri hayvanları pazarlara getirerek görücüye çıkardı.

Bölgenin kurbanlık talebini karşılamaya çalışan besiciler, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 30'u aşkın kente kurbanlık gönderiyor.

Hayvan sayısında artış

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, yetiştiricilerin elindeki kurbanlık sayısının yeterli olduğunu belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurbanlık temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

Diyarbakır'da küçükbaş ve büyükbaş kurban sayısının yeterli miktarda olduğuna işaret eden Atalar, "2019 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 923 bin küçükbaş, 663 bin de büyükbaş hayvanımız var. 2020'nin ilk 6 ayında 2 milyon 14 bin küçükbaş hayvan sayısına ulaştık. Büyükbaşta da 670 bin rakamını geçtik. 2002 yılından bu yana büyükbaş hayvan sayımızda yüzde 162, küçükbaş hayvan sayımızda da yüzde 105'lik bir büyüme söz konusu." dedi.

"Bölgedeki hayvan sayısı her geçen gün artmakta." diyen Atalar, hayvancılığın bölgede iyi bir noktada olduğunu, hayvan varlığının her geçen gün artmaya devam ettiğini aktardı.

Atalar, bu yıl 62 bin küçükbaş hayvan, 31 bin civarında da büyükbaş hayvanın kurbanlık olarak hazır olduğunu dile getirerek, 30'un üzerinde kente hayvan sevkiyatının gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Kurbanlık sıkıntımız yok"

Diyarbakır Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya da kurbanlık sayısının yeterli düzeyde olduğunu, bölgenin ihtiyacı dışında farklı bölgelere de kurbanlık gönderildiğini belirtti.

"Kurbanlık sıkıntımız yok. Yeterince küçükbaş ve büyükbaş kurbanımız var. Birçok bölgeye sevkiyatımız başlamış durumda." diyen Çetinkaya, fiyat konusunda yüzde 10'luk bir artış beklediklerini dile getirdi.

Mardinli besicilerden Faruk Aydın ise Kurban Bayramı'nda beklentinin üzerinde hayvan varlığı ile taleplerin karşılanacağını aktardı.

Kurbanlık fiyatlarına da değinen Aydın, "Geçen yıla oranla çok fiyat farkı olmayacak." ifadesini kullandı.

Aydın, "Kimse tedirgin olmasın. Bölge dışındaki talebi bile iyi bir şekilde karşılayacağımıza inanıyorum. Hayvanımız bol." şeklinde konuştu.

Bu sene pazarlıkta el sıkışmanın olmayacağına işaret eden Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyduklarını söyledi.

Aydın, "Fiyatı mümkün mertebe cazip sunacağız ki vatandaşımız tokalaşmaya ihtiyaç duymasın." diye konuştu.

"Allah'ın izniyle güzel bir bayram geçireceğiz"

Özgür Bora da 50 yıldır besicilik yaptığını anlatarak, Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı.

Bora, şöyle konuştu:

"Bu sene kurbanlığımız geçen seneye göre fazla. Küçükbaş olsun, büyükbaş olsun, Türkiye'nin her yerine kurbanlık gönderiyoruz. Kurban Bayramı'nda güzel bir satış yapmayı bekliyoruz. Hayvanlarımız da gayet sağlıklı. Fiyatlarımız da geçen seneye yakın. Allah'ın izniyle güzel bir bayram geçireceğiz."

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Güneydoğu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı - Son Dakika
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