Prof. Dr. Naci Görür\'den iki bölgeye deprem uyarısı

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sık sık depreme dirençli kentlerin inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Naci Görür, Türkiye'nin deprem gerçeğine bir kez gözler önüne serdi. Görür, "Deprem milyonlarca sene önceden beri bu topraklarda oluyor, olacak da. Bu topraklarda kalacaksak bir gece bu kadar insanımızı telef edemeyiz." diye konuştu.

NACİ GÖRÜR GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİ İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Naci Görür, Halktv'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesini uyaran Görür, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros bindirme kuşağı olduğunu söyledi. Görür, Arap Levhası ile Avrasya Levhası arasında Doğu Anadolu Fayı'nın sıkıştırıldığını aktardı. Görür, "Bingöl Karlıova'dan, Kahramanmaraş'tan, Hatay'a kadar giden hattır. Asıl orayı yaratan bu… Dolasıyla bu Adıyaman ve Diyarbakır'a, Hakkari'ye özgü bir fay sisteminin veya tehlike hattının çalışması değil. Aksine tehlike oralarda arttı" uyarısında bulundu.

"DEPREM ÜRETEN 2 TEHLİKE VAR"

Naci Görür'ün konuşmasında öne çıkan başlıklar:

"Güney Doğu'da deprem üreten 2 tehlike var. Bunlardan biri Doğu Anadolu Fayı, diğeri ise Bitlis-Zagros bindirme kuşağı… Yani Güneydoğu Anadolu'yu sınırlayan dağlık bölge. Adıyaman'dan başlayıp Hakkari'ye kadar giden Arap Platformu'nu sınırlayan dağlık bölge. Orası da bir tektonik kuşaktır. Arap Levhası'yla Doğu Anadolu'nun ve Anadolu'nun levhasının sınırıdır. Bu şekildeki levha sınırı bölgeleri depremler üretirler. Bu son 6 Şubat depremlerinde Arap Levhası kuzeye doğru savruldu. Kendisi ile Avrasya Levhası arasında Doğu Anadolu'yu sıkıştırdı. Anadolu Levhası'nın da biraz Batı'ya kaymasına neden oldu. Bu hareketleri yapan Doğu Anadolu Fayı ile Ölüdeniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan, Kahramanmaraş'tan, Hatay'a kadar giden hattır. Asıl orayı yaratan bu…"

"ONLAR CİDDEN TEHLİKELİ"

"Dolasıyla bu Adıyaman ve Diyarbakır'a, Hakkari'ye özgü bir fay sisteminin veya tehlike hattının çalışması değil. Aksine tehlike oralarda arttı. Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari kendilerini birinci derecede tehdit eden bindirme kuşağına bağlı bir tehlikeye maruz kalmadılar. Doğu Anadolu Fayı'nın kırılması sonucu etkilendiler. Adıyaman DAF'a çok yakın etkilendi. Diyarbakır da etkilendi, evler yıkıldı. O kuşaktaki Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep… DAF ve bindirme hattı levha sınırıyla ilişkili ve onları karakterize ediyor. Dolasıyla hep aktif ve bunlar deprem ürettiği zaman bu bölgeyi etkiler. Bu dediğim DAF'a çok yakın yerlerdeki kentler… Dolasıyla onlar cidden tehlikeli. DAF üzerinde olan deprem bindirmeyi daha tehlikeli hale getirdi."

İSTANBUL DEPREMİ GERÇEĞİ

Beklenen İstanbul depremi hakkında konuşan Naci Görür, 1999'dan sonra 7'den büyük bir depremin meydana gelme olasılığının yüzde 47 olduğunu kaydetti. Çok fazla zamanın olmadığını söyleyen Görür, deprem dirençli kentlerin önemine tekrar dikkat çekti. Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Görür, sık sık dile getirdiği 'deprem dirençli kentleri' tanımlayarak, "Anayasa konusu olmalı" dedi.Görür, deprem dirençli kentlerin, deprem geldiği zaman o depremi minimum hasarla atlatan kent olduğunu belirtti.

"ANAYASA KONUSU OLMALI"

Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ülkemizde deprem dirençli kentler bir anayasa konusu olmalı ve ülke bir anlamda iradi şeklinin olaya bakışını değiştirmeli. Yani demeli ki bütün kentler kendini tehdit eden tehlikeyi bilmeli, tehlike gerçekleşince o kente nasıl zarar vereceğini hesaplamalı ve tehlike oluşmadan önlemini almalıdır. Bu sürekli olarak gelişen yeni teknoloji ve anlayışlar olunca onunla beraber ilerleyen bir konu olmalı. Deprem milyonlarca sene önceden beri bu topraklarda oluyor, olacak da. Bu topraklarda kalacaksak bir gece bu kadar insanımızı telef edemeyiz. Daha şimdiden deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak suretiyle bir Japonya'ya bir bir Meksika'ya İtalya'ya dönüşmeliyiz. Bunun başka yolu yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, idari olarak kentlerin deprem dirençli olması için altyapıyı oluşturup, yasalarla bu işi teşvik etmelidir."

"15 YILDA TÜM TÜRKİYE'Yİ YENİLERİZ"

Naci Görür, kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi. Görür,"Yarın başlasak 15 yılda tüm Türkiye'yi deprem dirençli hale getiririz" diye konuştu. Görür, depremin bir devlet politikası olması gerektiğini ifade etti.