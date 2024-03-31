Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticiler seçilecek. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Mevsim şartları ve güneşin doğuş-batış saatleri dikkate alınarak verilen karara göre doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Saat 07.00 itibariyle oy kullanma işleminin başladığı iller Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.
Diğer illerde ise oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de Yerel Yöneticilerin Seçimi İçin Sandık Başına Gidiliyor - Son Dakika
Bolu'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için seçmenler oy kullanmaya başladı. Sabah saat 08.00'da başlayan seçimde, sandık başkanları ve görevlileri seçmenleri bilgilendirdi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Bolu genelinde 239 bin 169 seçmen, bin 61 sandıkta oy kullanabilecek.
Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okulların önüne gelen vatandaşlar, 07.00'dan itibaren kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı. Muş'ta toplam 981 sandıkta 248 bin 349 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise saat 16.00'da sona erecek.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 619 bin 603 seçmen 2 bin 264 sandıkta oy kullanmak için sabah 07.00'dan itibaren okullara akın etti. Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma sürecine sadece dakikalar kala, oy pusulaları güvenlik önlemleri altında okullara taşındı. Vatandaşlar, oy kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.
Van'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah saat 07.00'de başladı. Kentte toplam 714 bin 992 kişi oy kullanacak ve oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. Vanlı seçmenler, sorunsuz bir şekilde oy kullanarak seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Elazığ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başladı. 1'i bağımsız olmak üzere toplamda 21 Belediye Başkanı adayının yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu.
Mahalli İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. Toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.
Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Muş'ta toplam 981 sandıkta 248 bin 349 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.
Şanlıurfa'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor ve oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Adıyaman'da oy kullanma işlemi başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oy kullanılacak okullara gelen görevliler, gerekli hazırlıkları yaparak seçmenlerin oy kullanmasını sağladı. Adıyaman'da bin 582 sandıkta 412 bin 272 seçmen oy kullanacak.
Şırnak'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle oy kullanma işlemi sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Şırnak il genelinde bin 168 sandıkta ve 343 bin 495 seçmenin oy kullanması beklenirken, Şırnak merkezde ise 228 sandıkta 68 bin 983 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. Vatandaşlar, huzur ve Şırnak'ın kazanması için oy kullanacaklarını belirtti.
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