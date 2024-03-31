Türkiye\'de Yerel Yöneticilerin Seçimi İçin Sandık Başına Gidiliyor

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Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticiler seçilecek. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Mevsim şartları ve güneşin doğuş-batış saatleri dikkate alınarak verilen karara göre doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Saat 07.00 itibariyle oy kullanma işleminin başladığı iller Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Diğer illerde ise oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.