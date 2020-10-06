Son dakika haber | Günün Özeti - Son Dakika

Son dakika haber | Günün Özeti

Son dakika gelişmesine göre Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.

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Azerbaycan- Ermenistan Arasındaki çatışma 10. gününde Devam Ediyor

Ermenistan'ın fitilini ateşlediği çatışmaların üzerinden 10 gün geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

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El Bab'ta bomba yüklü araç patladı : 15 ölü, 30 yaralı

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçe merkezinde bomba yüklü araç patladı.

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Seçim sonuçları protesto ediliyor

Kırgızistan'da Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

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Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda, Güney Amerika'dan gelen gübre yülü gemiden 228 kilonun üzerinde kokainin ele geçirildi.

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Önce doktorları ardından hastane polisini darp ettiler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne trafik kazası sonucu gelen ve 'sıra beklemek istemeyen' kişi, iddialara göre, önce kadın doktora hakaret etti, ardından aynı serviste çalışan ve kendisini ikaz eden erkek doktoru yanındaki kişi ile birlikte darp etti.

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Petkim yönetiminden 3 işçinin yaralanması olayı ile ilgili açıklama

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Petkim içerisindeki HCL Asit Tankının yarılması olayında yaralanan 3 işçinin durumuna dair açıklama yapan Petkim yönetimi, "Yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi Göz Hastalıkları biri ise Göğüs Hastalıkları Uzmanı görüşü ve değerlendirilmesi almak üzere hastaneye sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'deki son verilere göre vaka sayısı yükselişte

Denetimler, uyarılar ve tüm önlemlere rağmen vaka sayısında artış devam etti. Günler sonra yeni vaka sayısı bin 600'ün üzerine çıktı.

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Korona virüsü hiçe sayan ünlü gece kulüplerine ve müşterilere ceza yağdı

İstanbul polisi, Covid 19 tedbirlerini hiçe sayan ünlü gece kulüplerine ceza yağdırdı.

(İHA)

Son dakika haber | Günün Özeti
Son dakika haber | Günün Özeti
Son dakika haber | Günün Özeti
Son dakika haber | Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Petkim, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Günün Özeti - Son Dakika


Son Dakika

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