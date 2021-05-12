Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler - Son Dakika

Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler

12.05.2021 14:42
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, yeni iddialar ortaya atıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, yeni iddialar ortaya atıldı. Atları sahiplenmek isteyen ve çiftliği A.E. ile işleten C.C.'nin daha önce bir emlak ofisinde beraber çalıştığı Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in çocuklarından yardım istediği öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla, Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, iki parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Tarım Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı.

BAŞKAN 50'SİNİ İMZALAMIŞ, MHP'DEN İSTİFA ETTİKonunun gündeme gelmesinin ardından kayıp atlardan 50'sinin alındığına dair bilgisinin olduğunu söyleyen Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in, İBB'den gönderilen sadece 50 atın sahiplendirilme taahhütnamesine imza attığı belirlendi. İBB'den gönderilen 100 attan geriye kalan 50 atın ise belediyede memur olarak görev yapan F.E. tarafından taşeron firmada çalışan U.A.'ya imzalatılıp, sahiplendirildiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Fadıl Keskin, kamuoyunda tartışmalar sürerken, partisi MHP'den istifa etti. Belediye Başkanı Fadıl Keskin hakkında soruşturma izni verilmesi için Dörtyol Başsavcılığı, dosyayı İçişleri Bakanlığı'na gönderdi.'KAYBOLDU' İHBARIİncelemeler sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Belediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dörtyol Başsavcılığı'nca farklı konuda 'kamu aleyhine zimmet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.'nin yakını A.E. ile ortağı C.C., iddiaya göre belediyeden kiraladıkları Dörtyol Atatürk At Çiftliği'nde para karşılığı bindirmek için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul'dan yola çıkan 50'şerli olarak 2 seride gelen 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra teslim alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at, Dörtyol Hayvan Pazarı'nda gömüldü. 99 at ise Başkan Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan U.A. adına sahiplendirildi.'KAÇTI' İHBARIAtlar, 10'arlı gruplar halinde çiftliğe götürüldü. Atlara para karşılığı binilen çiftlik, pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre iş yapamayan A.E. ve ortağı C.C.'nin atların masraflarını karşılamada güçlük çektikleri, kurumlara yem desteğinde bulunmaları için başvuruda bulundukları kaydedildi. Taleplerine karşılık bulamayan A.E. ve C.C., kredi çekip, atları bir süre besledikten sonra İlçe Tarım Müdürlüğü'ne arayıp, kaçtıkları ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler, kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduktan sonra kayıp atlarla ilgili tutanak tuttu. EVİNDE SUÇ UNSURUNA RASTLANMADIAtların çiplerinin önceki tarihlerde Adana'da Yasin K. tarafından Yüreğir ilçesindeki bir ahırda çıkartıldığı öne sürüldü. Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. İncelemelerde suç unsuruna rastlanmadı. Zabıta ekiplerinin evinde incelemelerde bulunduğu Yasin K.'nın daha önce tek tırnaklı hayvan kesip, satmaktan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamayınca Yasin K. hakkında işlem yapmadı. Ancak sabıkalı Yasin K.'nın atları satın alıp, elinden çıkartmış olabileceğine yönelik de iddialar, yanıtsız kaldı.BAŞKANIN ÇOCUKLARINDAN YARDIM İSTEMİŞKayıp atlarla ilgili soruşturmalar sürerken, yeni iddialar da ortaya çıktı. A.E. ve C.C.'nin 4 ortakla birlikte Belediye Başkanı Fadıl Keskin'den bir önceki dönem Yaşar Toksoy'un belediye başkanlığı döneminde at çiftliğinin işletmesini kiraladığı kaydedildi. 4 ortak, bir süre sonra A.E. ve C.C.'den ayrıldı. C.C.,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atları sahiplendirileceğini duyunca Başkan Keskin'in 10 yıl önce beraber çalıştığı oğlu ve kızından yardım istedi. 50 ATLA KANDIRMIŞLARÇocuklarının babalarına söylemesinin ardından Belediye Başkanı Fadıl Keskin'e sundukları listede 50 at sahipleneceklerini öne süren A.E. ve C.C.'nin çiftliğin kapasitesini göz önünde bulundurunca başkanın 100 atı fazla bulup, karşı çıkabileceğini düşündükleri için bu yolu kullandıkları da kaydedildi. Ortaklardan A.E.'nin belediyede memur olarak çalışan yakını F.E. evrakları düzenleyip, Belediye Başkanı Keskin'e imzalattı. Başkan Keskin'in, atların masrafları konusundaki sorumluluğu A.E. ve C.C.'ye bıraktığı, teslim alındıktan sonraki süreçte belediye olarak hiçbir masrafına karışmayacakları şartıyla imzaladığı öne sürüldü. TESLİM ALIP DAĞITTILARİlk olarak 50 atın Dörtyol ilçesine gelmesinin ardından teslim alınan atlardan 8'inin indirilmesi sonrası daha önce söz verilen, Belediye Başkanı Fadıl Keskin'e verilen listede de yer alan isimlere dağıtıldığı, 3 atın ise bir mahalle muhtarına sahiplendirildiği kaydedildi. Belediye Başkanı Fadıl Keskin'e 50 at için verilen listede 30'unun çiftlikte kalacağının öne sürüldüğü belirtildi. ATLAR AÇIKTA KALMIŞLARBelediyede memur olarak görev yapan F.E.'nin taşeron firmada çalışan U.A.'ya imzalattığı evraklarla, 50 at için daha başvuru yaptıktan sonra Dörtyol'a ulaşan ikinci seri gelen atların da çiftliğe götürüldükleri, kapalı kapasitesi yetersiz olan çiftlite yaz ayları olması nedeniyle açık bölümde bir süre kaldıktan sonra kayıp başvurusunun yapıldığı kaydedildi. Kayıp atların hala nerede oldukları gizemini korurken, soruşturma da henüz sonuçlanmadı.

Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler
Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayıp atları alabilmek için başkanın çocuklarından yardım istemişler - Son Dakika


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