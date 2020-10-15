Son dakika haber! Kırşehir'de şehit ailelerine moral ziyareti - Son Dakika

Son dakika haber! Kırşehir'de şehit ailelerine moral ziyareti

15.10.2020 16:41
Son dakika haber! Kırşehir'de şehit ailelerine moral ziyareti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara'nın şehit ailelerine moral ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara'nın şehit ailelerine moral ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Baykara'nın kentte yaşayan 4 şehit ailesini ziyaret ederek moral verdiği belirtildi.

Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Er Lokman Aksüngü, İzmir Balçova'da şehit olan polis memuru Buket Keleş, Kars Sarıkamış'ta şehadete yürüyen Piyade Er Sait Ülker ve Hakkari'de şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Osman Demirel'in ailelerine yapılan ziyarette sorun ve taleplerinin dinlendiği ifade edilen açıklamada, devletin kurumlarıyla her zaman yanlarında olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

Ziyarete İl Müdür Yardımcısı Abdullah Kömürcüoğlu ile Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birim çalışanlarının de eşlik ettiği belirtilen getirilen açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın selamlarının iletildiği kaydedildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kırşehir'de şehit ailelerine moral ziyareti - Son Dakika

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