Son dakika haber! MHP?li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız - Son Dakika

Son dakika haber! MHP?li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız

Son dakika gündem haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Kobani olaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayı ve gözaltı kararlarını hatırlatarak, 'Katile katil diyeceğiz, haine hain diyeceğiz, caniye cani diyeceğiz.

Son dakika haber! MHP?li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Kobani olaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayı ve gözaltı kararlarını hatırlatarak, 'Katile katil diyeceğiz, haine hain diyeceğiz, caniye cani diyeceğiz. 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız. Burunlarında fitil, fitil getireceğiz, yok öyle yağma' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir'de partisinin İl Başkanlığı kongresine katıldı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede Ankara Cumhuriyet Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında verdiği gözaltı kararını hatırlatan MHP'li Yönter, devletin hesap sorduğunu ifade ederek, 'Bugün biliyorsunuz, Kobani olaylarıyla ilgili yani 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Aralarında HDP'nin eski milletvekilleri var, merkez yönetim kurulu üyeleri var, belediye başkanları var. 6-7 Ekim 2014'te bir isyan provası yapıldı. Türk milletine ve Türkiye'ye kafa tutuldu. Altını çiziyorum, bu işlerle çok yakından ilgilendim. 793 şehit verdik, değerli arkadaşlar. Kimisi polisti, kimisi askerdi, uzman çavuştu. Doğu ve güneydoğu da bütün illeri tuzaklamış bu şerefsizler. Maalesef dönemin mülki erkanı, komutanları ki çoğunluğu FETÖ'cü çıktı şimdi içerde. Hepsi göz yummuşlar. Mardin, Midyat, Nusaybin, Diyarbakır, Sur bütün her tarafta adını saymakla bitiremediğim il ve ilçelerimize el yapımı patlayıcıları köstebek yuvası gibi bütün her tarafa istiflemişler. Sokaklarda tünel kazmışlar, evleri yer altından bir birine bağlamışlar. Barikat dikmişler, büyük bir hazırlığı işaretiydi bu ve bugün bu hainlere bu zalimlere, bu ahlaksızlara Türk Devleti görevini yapıyor ve yapacak' dedi.'793 ŞEHİDİMİZİN HESABINI BUNLARIN HEPSİNDEN SORACAĞIZ?Kobani olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmaya destek veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şehitlerin hesabının sorulacağını söyledi. Yönter, 'Hakkımızı teslim edersek şerefimizden oluruz. Hak istiklal, hak devletin egemenlik hakkı, teslim olmayacağız. Bölücülere eyvallah etmeyeceğiz. Katile katil diyeceğiz, haine hain diyeceğiz, caniye cani diyeceğiz. 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız. Burunlarında fitil, fitil getireceğiz, yok öyle yağma. Tünel kazarlarken, barikat dikerlerken, o dönemin sorumluları, askeri ve mülki erkandan bahsediyorum. Bunlar ne yapıyordu, nereye gidiyordu, nasıl buna sessiz, suskun kalıyorlardı' O dönemde bir vali ile basın üzerinden atışmıştım. Valiye soru sordum, vali bana yönelik açıklama yaptı. 'Bu barikatları terör örgütü dikerken sen neredeydin' dedim. Bu tünelleri kazarlarken 'sen ne yapıyordun" dedim. Maalesef değerli arkadaşlar pişkin, pişkin bize cevap verme, bizimle söz yarışına girme gereği duydu. Bu nedenle başlayan bu 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili operasyon sürecinin çok hayra vesile olacağına inanıyorum. Güvenlik güçlerimizi, hakimlerimizi, savcılarımızı, Türk devletimizin bakarını, asaletini yürekten tebrik ediyorum? diye konuştu.'12 ADA BİZİMDİR?MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'ni Doğu Akdeniz'de hak mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '12 ada meselesi'ne ilişkin söylemlerini hatırlatan Yönter, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı davrandığını ifade ederek şunları söyledi: 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak mücadelesi. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ege'de önümüzü kesmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Gayri askeri statüde olması gereken, ada, adacık, kayacık ya da coğrafi formasyonlarla ilgili Türk milleti tarihsel haklarından ödün vermeyecek. Müzakere ise müzakere. Görüşmelerin 5'ncisi Brüksel'de başladı, hiç kimse masadan kaçmasın. Uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı kullanacağız. Sayın Genel Başkanımız bunu kamuoyuna deklare etti. 12 adayla ilgili duruşumuz belli, 12 ada Anadolu coğrafyasının denizdeki uzantısıdır. 12 ada haksız, hukuksuz, hayasız şekilde elimizden alınmıştır. Buna göz yumamayız. Çünkü 12 adada Türk'ün ayak izi, hatırası, Türkün kahramanlık destanları vardır. Öyle kolay kolay teslim etmek yok. Hani oralar askersizleştirilecekti' Yani gayri askeri statüde olacaktı? Hani silahsızlandırılacaktı? 1911 Trablusgarp, 1912 Balkan Savaşları, Uşi anlaşması ile elimizden çıktı, Lozan ile gasp edildi. 1947 yılındaki Paris anlaşmasıyla da İtalya, Yunanistan dahil 16 ülkenin katılımıyla 12 ada göz göre göre Yunanlılara peşkeş çekildi. Paris anlaşmasına biz taraf değiliz. Fakat Paris anlaşması ile Lozan anlaşmasının temeli şudur, bu adalar kesinlikle silahlandırılamaz. Asker sevk edilemez, bu amaçla kullanılamaz. Fakat Yunanistan bunun aksini yapmıştır?

12 ada egemenliğinin tartışılması gerektiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 'Şuanda uluslararası anlaşmalara uymadığından dolayı, uluslararası hukuku ihlal ettiğinden dolayı, bu adaların egemenliği tartışmalıdır. Bu tartışma uluslararası boyutu ile devam edecektir. MHP de bunun takipçisidir. Yani diyoruz ki 12 ada bize ait, bizim. 12 adanın her birinde şehidimizin kanı, gazimizin fedakarlık feryadı var. Sakız adasına bakın, Çeşme'nin tam karşısında, Kos adasına bakın Bodrum'un tam karşısında, Meis adasını söylemeye gerek yok. Kaş'tan bağırsanız, Meis'ten duyulacak. Sayın Genel Başkanımız 12 adayı gündeme getirmiştir ve bu meseleyi yakından takip edeceğiz' diye konuştu.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İzzet Ulvi Yönter, Kobani, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MHP?li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız - Son Dakika

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