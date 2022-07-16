Son dakika haber: Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor

16.07.2022 10:50
Son dakika haber: Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor

Son dakika haberine göre NESLİ tehlike altındaki türlerden olan caretta caretta deniz kaplumbağalarında, bu yıl Kaş-Patara sahillerinde ölü sayısı arttı.

NESLİ tehlike altındaki türlerden olan caretta caretta deniz kaplumbağalarında, bu yıl Kaş-Patara sahillerinde ölü sayısı arttı. Prof. Dr. Eyüp Başkale, bölgede geçen sene 5-6 civarındaki ölü yetişkin caretta caretta sayısının bu yıl 12'ye yükseldiğini açıkladı. Ölüm nedenlerinin başında ise plastik atıklar geliyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları Türkiye'de bulunuyor. Caretta carettaların mayıs ayında kumsallarda oluşturduğu yuvalardan temmuz ayında yavruların çıkmaya başladığı sezon, ekim ayının ilk haftasına kadar sürüyor.

1000 YAVRUDAN 2-3'Ü YAŞAYABİLİYORDalyan-İztuzu, Fethiye, Sarıgerme, Patara, Kumluca, Çıralı- Olimpos, Kundu-Belek-Denizkent, Kızılot gibi Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sahillerinde her yıl on binlerce yavru deniz kaplumbağası, birçok üniversiteden akademisyen, öğrenciler ve gönüllüler aracılığıyla denizle buluşturuluyor. Bilimsel araştırmalara göre 1000 yavrudan sadece 2-3'ü hayatta kalırken, her yıl onlarca yetişkin deniz kaplumbağasının insan kaynaklı, özellikle deniz içinde ölümüne sebebiyet verilmesi, nesillerini tehdit etmeye devam ediyor.BU YIL ÖLÜ SAYISI ARTTIPatara Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı'nda mayıs-ekim ayları arasında oluşan yuvaların kayıt altına alınması, yavru çıkışları, koruma ve bilinçlendirme çalışmalarıyla tüm bunların raporlaştırılması gibi çalışmaları yürüten Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüp Başkale, bu yıl yetişkin deniz kaplumbağası ölü sayısında artış olduğunu belirterek, "Bunlar da genellikle denize atılan plastik menşeli atıkları hayvanların yutmasından kaynaklanıyor. Bu kapsamda en son ölü bulunan bir hayvanda, çuval parçasına kadar çeşitli plastik atıkların sindirim sisteminde olduğunu tespit ettik" dedi.

Denizlere atılan misinaların hayvanların uzuvlarını kaybetmesine yol açtığını da söyleyen Prof. Dr. Başkale, "Aynı zamanda denize bir şekilde bırakılan hayalet ağlara takılan kaplumbağalar suda boğulma riski yaşayabiliyor. Geçen sene Kaş-Patara sahillerinde 5- 6 civarında olan ölü sayımız, bu sene 12'ye dayandı. Buna diğer hayvanları da kattığımızda örneğin yunuslar, deniz kuşları gibi kaybımız giderek artıyor. Bu şekilde en son sahilde bulunan yaralı 1 martı da Kaş Belediyesi veterinerlik ekiplerine teslim edildi" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor - Son Dakika

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