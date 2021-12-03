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Son dakika haberi | Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 7. Meclis Başkanları Zirvesi Brüksel'de yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 7. Meclis Başkanları Zirvesi Brüksel'de yapıldı

03.12.2021 16:01
Son dakika haberi | Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 7. Meclis Başkanları Zirvesi Brüksel'de yapıldı

Son dakika gündem haberine göre AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye'nin son dönemlerde iklim değişikliğiyle mücadelesinde samimi olduğunu kanıtlayan önemli adımlar attığını, bu mücadeleyi sürdüreceğini bildirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye'nin son dönemlerde iklim değişikliğiyle mücadelesinde samimi olduğunu kanıtlayan önemli adımlar attığını, bu mücadeleyi sürdüreceğini bildirdi.

Ayrım, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda iklim değişikliği gündemiyle düzenlenen "Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 7. Meclis Başkanları Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Zirveye katılan TBMM heyetinde, Ayrım'ın yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un üyelere selamlarını ileten Ayrım, Akdeniz havzasının iklim değişikliğinin etkilerine en fazla maruz kalan bölgelerden olduğunu hatırlattı. Ayrım, bu nedenle bugünkü zirvenin gündeminin iklim değişikliği olarak belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin 2021'de alışılmadık hava olaylarıyla, yangın, sel felaketi ve hortum gibi afetlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Ayrım, "Eyleme geçmediğimiz taktirde iklim değişikliğinin etkileri daha fazla hissedilecektir. Bu uyarıyı dikkate alarak iklim değişikliğiyle mücadele için küresel dayanışma ve iş birliğini artırmamız elzemdir." dedi.

Ayrım, Akdeniz İçin Birlik bünyesinde daha etkin iş birliği yürütülmesinin büyük önem taşıdığını, parlamentoların bu bağlamda ön alıcı ve yol gösterici rol üstlenmesinin küresel sınamayla mücadelede faydalı olacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye son dönemlerde iklim değişikliğiyle mücadelesinde ne kadar samimi olduğunu kanıtlayan önemli adımlar atmıştır. Paris Anlaşmasını onaylayarak BM İklim Değişikliği 26. Taraflar Konferansına (COP26) taraf ülke olarak aktif biçimde katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız son olarak ülkemizin 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini ve yeşil kalkınma devrimini gerçekleştirebileceğimizi açıkladı. İklim değişikliğiyle mücadelemizi kapsamlı önlemler doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim."

Ayrım, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesinin güçlendirilmesi, etkin ve etkili bir parlamenter yapıya dönüştürülmesine yönelik ümidini dile getirdi.

Akdeniz için Birlik, Akdeniz'de iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan hükümetler arası bölgesel bir örgüt olarak faaliyet gösteriyor. Örgütün üyeleri arasında 27 AB üyesi ile Türkiye dahil Akdeniz havzasındaki ülkeler bulunuyor.

Akdeniz İçin Birlik'in parlamenter boyutunu oluşturan Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi, AB üyesi ülkeler, AB üyesi olmayan Akdenizli ülkeler ve Avrupa Parlamentosu parlamenterlerinden oluşuyor.

Son dakika haberi | Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 7. Meclis Başkanları Zirvesi Brüksel'de yapıldı
Son dakika haberi | Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 7. Meclis Başkanları Zirvesi Brüksel'de yapıldı

AK Parti, Brüksel, Türkiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 7. Meclis Başkanları Zirvesi Brüksel'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 7. Meclis Başkanları Zirvesi Brüksel'de yapıldı - Son Dakika
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