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Son dakika haberi: Bakan Akar: Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Akar: Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

26.07.2021 17:46
Son dakika haberi: Bakan Akar: Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırının hemen ardından operasyonların başladığını belirterek, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırının hemen ardından operasyonların başladığını belirterek, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile görüşen Akar, talimatlar verdi. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi aktaran birlik komutanları da 'Verilecek her göreve hazırız' dedi. Bakan Akar da birlik komutanlarının moral ve motivasyonlarının yüksekliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının büyük başarılar sağladığını, büyük kahramanlık örnekleri sergilediğini aktaran Akar, "Hiçbir şey bitmedi. Artan şiddet ve tempoda görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatan, bayrak, asil millet sizden görev bekliyor. Canımızı dişimize takacak, sonuna kadar götürüp nihai noktaya bunu taşıyacağız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin artık uluslararası arenada bir özne haline geldiğini ifade eden Akar, etki ve ilgi alanları ile sorumluluklarının da arttığını söyledi.TSK karada, denizde ve havada her türlü mücadeleyi yaparak ülkesinin ve milletinin güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını tahkim ettiğini, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için çalıştığını belirten Akar, "Bir taraftan terörle mücadele ediyor, diğer taraftan sınırlarımızın ötesindeki dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bir taraftan Ege, Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi korurken diğer taraftan yoğun şekilde eğitimlerimizi ve tatbikatlarımızı icra ediyoruz. Bunların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve diğer ikili anlaşmalarla ortaya çıkan durumlar çerçevesinde de barışı destekleme harekatı gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.'2015'TEN BU YANA 18 BİN 292 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Akar, "Pençe harekatları devam ediyor. Teröristlerin inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, sözde karargahlarına girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Teröristler, Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyor. Şu anda Irak'ın kuzeyinde hiçbir yer teröristler için güvenli değil, bunu teröristler de biliyor" diye konuştu. Akar, bölgedeki her yeri teröristlere dar ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Sinat-Haftanin, Metina, Zap, Avaşin- Basyan, Hakurk, Gara, Kandil, Asos, Mahmur, Sincar… Mahmur ve Sincar konusunu hem Bağdat hem Erbil ile konuşuyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buraların hiçbiri bizim hedefimiz dışında değil. Bizim kimsenin toprağında, hak, menfaatinde gözümüz yok. Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın haklarına, hukukuna, sınırlarına, egemenliğine son derece saygılıyız. Diğer taraftan da diyoruz ki; 40 yıldan beri ülkemize, hudutlarımıza, halkımıza yapılan saldırılara artık son vermek durumundayız ve terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak konusunda azimli ve kararlıyız. Bizim yaptığımız tüm faaliyetler de bundan ibaret. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."'MÜTTEFİKLERİMİZİN KÖRLÜKTEN KURTULMALARINI BEKLİYORUZ'Akar, Suriye'nin kuzeyinde derin bir mücadelenin yaşandığını belirterek, "Bazı ülkelerin kendilerine göre birtakım hesapları var. TSK bu hesapları bozdu. İster Fırat'ın doğusunda ister batısında olsun mücadelemiz devam ediyor, devam edecek" dedi.Kahraman Mehmetçiğin ülkesinin sınırlarının ve asil milletin güvenliği için çalıştığını dile getiren Akar, şöyle konuştu: "Teröristler bazılarının desteği ile bir terör koridorundan bahsettiler. Buna müsaade etmeyeceğimizi ilk günden itibaren söyledik. Onlar bunu şaka zannettiler. Yaptığımız başarılı operasyonlarla PKK/YPG, DEAŞ bütün teröristlerle hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yoğun, ciddi, kapsamlı şekilde mücadele ettik. Binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların arasında 4 bin DEAŞ'lı terörist göğüs göğse mücadele ederek Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Bunu yapan başka ülke yok. Bunu yapan tek ordu TSK. Terör koridoru ile bazı ülkelerin bazı hesapları da yerle bir oldu. Teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler ve oyun bozuldu. 'Oraya niye girdik?' Bunu görmemek için kör olmak lazım. Eğer oraya girmeseydik, bu harekatları yapmasaydık şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK çok daha kritik, hassas, zor olaylarla karşı karşıya kalacaktı."'FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'YPG ile PKK'nın eşit olduğunu, bunların birbirinden farkının olmadığını vurgulayan Akar, "Onların beraberliğini, aynı olduğunu görmemek için kör olmak lazım. Bu manada müttefiklerimizin gözlerini açmalarını, bunu görmelerini, bu körlükten kurtulmalarını bekliyoruz" diye konuştu.Teröristlerin Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda iki şehidin verildiğini anımsatan Akar, başta saldırıda şehit düşenler olmak üzere tüm şehitlere rahmet, yaralılara, gazilere şifa dileklerini iletti. Akar, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz" dedi.'İRAN HUDUDUNDA İLAVE TEDBİR ALINDI'Son dönemdeki hudut güvenliğine yönelik tartışmalara da değinen Akar, "Hudutlarımızın güvenliği Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin unsurlarıyla her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.Hudut güvenliğinin sağlanmasında teknoloji yoğunluklu sistemlerin görev aldığını, Fiziki Sınır Güvenlik Sistemi Projelerinin hayata geçirildiğini, elektro optik sistemlerle insansız hava araçlarının kullanıldığını vurgulayan Akar, "Son dönemde İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik hudut hattında ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sözlerinin sonunda vatan ve millet için büyük kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Mehmetçiğin geçmiş bayramını kutlayan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum" diye konuştu.


Son dakika haberi: Bakan Akar: Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Bakan Akar: Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Akar: Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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