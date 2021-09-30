Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline geldi (3) - Son Dakika

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ RADYASYONLA KISIRLAŞTIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana ziyaretleri kapsamında, beraberindeki heyetle Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesine gitti. Bahçenin sahibi çiftçi Ömer Dabağolu'yla bir süre sohbet ettikten sonra ağaçtan limon koparıp kesen Bakan Pakdemirli, üreticinin sorunlarını bire bir dinleyeceklerini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin önemine vurgu yaparak "Radyasyon ile Akdeniz meyve sineğini kısırlaştırarak bunları doğaya salıp çiftleşmelerini sağlayıp ondan sonra döl verimliliğini bitirmek ve neslin devamlılığını sağlamamak için çalışma yaptık. Pilot olarak İzmir'de başlattık. Çok ciddi bir biyolojik mücadele. Hem kalıntı yok hem de Akdeniz meyve sineğinden kurtuluyorsun. Adana'da da pilot salım yapılacak" dedi.

LİMON ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ2020 yılında limon üretiminin 1 milyon 189 bin ton olduğunu bu yıl ise üretimin 1 milyon 450 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyleyen Pakdemirli, "Bu sene daha bereketli bir yılla karşı karşıyayız. 2002 ve 2020'yi karşılaştıracak olursak ekiliş alanlarında yüzde 97, üretimde yüzde 120 artış var. Bugün itibariyle limonda Türkiye kendisine yüzde 117 oranında yeterli. Dünya ortalaması verimde dekarda 1500 kilogram iken bizde 2400 kilograma varan bir verim var. Mersin limon üretiminde birinci ama Adana da toplam limonun 4'te 1'ini üreten ikinci bir şehrimiz. 2002'de limon ihracatı 239 bin tonken 2020'de 471 bin ton limon ihracatımız var. Yüzde 216 döviz bazında artış var. Çiftçimizi, üreticimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Pakdemirli ayrıca TAGEM laboratuvarlarında çekirdeksiz limon üretildiğini sözlerine ekledi.