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Bakan Varank: "CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar" - Son Dakika

Bakan Varank: "CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar"

16.07.2021 20:33

Bakan Varank: "CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim hizmet anlayışımızda göz boyama yoktur.

Bakan Varank: "CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar"

SAMSUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim hizmet anlayışımızda göz boyama yoktur. CHP'de bunu göremezsiniz. CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar ve onları bir manada kandırmaya çalışır" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Havza Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni için sabah saatlerinde Samsun'a geldi. Temel atma töreninde konuşan Bakan Varank, ana muhalefeti eleştirirken Samsun'a da müjdeler verdi.

"CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar ve onları bir manada kandırmaya çalışır"

CHP'nin vatandaşların gözünü boyayacak işlere imza attığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Her gelişimde Samsun'un daha da geliştiğini görmekten büyük memnuniyet duydum. Ancak biz yaptığımız bunca yatırımı bile, vatan söz konusu olduğunda gerisini teferruat olarak gören vatanperver Samsunlu kardeşlerimiz için yeterli görmüyoruz. Sizler 1919'da yedi düvelin karşısına dikilip Milli Mücadele'ye nasıl sahip çıktıysanız, bugün de kıtaları aşan Türkiye düşmanlığına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındasınız. Bu yüzden biz de Samsun'u hak ettiği yatırımlara ve layık olduğu hizmetlere kavuşturmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda göz boyama yoktur. Eğer yerin altına hizmet yapmamız gerekiyorsa bizim belediyelerimiz yerin altına da hizmet eder. Yeter ki vatandaşlarımızın problemleri çözülsün. CHP'de bunu göremezsiniz. CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar ve onları bir manada kandırmaya çalışır. Biz hizmet anlayışımızda vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Bugün burada, Büyükşehir Belediyemizin Samsun'a yakışan yeni hizmeti Havza Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni için bir araya geldik. Biliyorsunuz bilhassa büyük şehirlerimizde yoğun nüfus sebebiyle, il ve ilçe merkezlerinde otopark büyük bir problem oluşturuyor. Yollar, park yeri eksikliği sebebiyle otopark olarak kullanılıyor. Tabii bu durum, ulaşım ağında tıkanıklıklara ve darboğazlara sebep oluyor. Büyükşehir Belediyemiz otopark projeleriyle bu sorunların üstesinden gelmeye başladı bile. 5 bin m2'lik inşaat tamamlandığında, Samsun Havza Otoparkı 340 araca ev sahipliği yapacak. Yaklaşık maliyeti 52 milyon lira olan bu projede gasilhane, otopark ve minibüs deposu bir arada yer alacak. Otopark yapısı konvansiyonel ve mekanik otopark çözümlerini bir arada barındırıyor. Şu ana kadar projenin yüzde 28'i tamamlandı. İnşallah 1 sene sonra kurdelesini kesip vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ben bu vesileyle Havza Mekanik Otoparkı'nın Samsunlu hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Samsun'a yeni OSB alanı müjdesi

Samsun'a yapılan yatırımlardan bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve davasının arkasında Canik dağları gibi dimdik duran Samsun'a, sadece belediyemiz değil hükümetlerimiz de muazzam yatırımlar yaptı. Son 19 yılda tarımdan şehirciliğe, sağlıktan eğitime, enerjiden spora kadar birçok alanda Samsun'a 43 milyar liraya ulaşan yatırımlar gerçekleştirdik. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Karadeniz sanayisinin lokomotifi Samsun'un kapasitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla şehrimizde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan 6 OSB bulunuyor. Samsun sanayisinin gelişmesi için şehrimizin büyük bir beklentisinin olduğunu biliyoruz. Başta vekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız olmak üzere tüm yetkililer, inanın her ay Samsun'un yeni OSB'si için beni arıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada bir müjdeyi vermek istiyorum. Tersaneler bölgesinde yer alan 266 hektar büyüklüğündeki yeni OSB alanının yer seçimini 5 Temmuz itibarıyla kesinleştirdik. Kuruluş protokolünün Valilik onayıyla gönderilmesinden sonra OSB tüzel kişiliğe kavuşmuş olacak. Sonrasında da hızlı bir şekilde etüt, plan ve proje çalışmalarını başlatacağız. Şehrimize yüksek teknolojili, katma değerli ve çevreci yeni yatırımlar, yeni başarılar kazandıracak yeni OSB'nin şimdiden Samsun'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"9,5 milyar TL'yi geçen yatırımlar tamamlandığında 15 bini aşan istihdam oluşmasını hedefliyoruz"

15 binden fazla insanı istihdam eden yatırımları tamamlamak için uğraştıklarını ifade eden Bakan Mustafa Varank, "Diğer taraftan baktığımızda, vatandaşlarımızın refah artışının arkasındaki itici güç olan özel sektör yatırımları da Samsun'da hız kesmeden devam ediyor. İlimizde özel sektör yatırımlarını teşvik etmek üzere 2012 yılından bu yana 546 teşvik belgesi düzenledik. 9 buçuk milyar lirayı geçen bu yatırımlar tamamlandığında 15 bini aşan istihdam oluşmasını hedefliyoruz. Biliyorsunuz AR-GE, teknoloji ve girişimcilik konularında öncü roller oynayan Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni de biz kurduk. Teknoparkımıza şimdiye kadar aktardığımız kaynağın büyüklüğü 16 milyon liraya ulaştı. Teknoparkın sağladığı imkanlardan faydalanan bir çok girişimcimiz, AR-GE'ye yatırım yaparak bölgemizde teknolojik ve katma değerli işlere imza atıyor. Biz Samsun'un milli teknoloji hamlesine daha çok katkı vermesini istiyoruz. İşte bu yüzden en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır diyerek, Samsun'a bir Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. Bu merkezlerde, geleceğin teknolojilerine yönelik proje temelli dersler vererek, çocuklarımızı yarının teknoloji yıldızları olarak yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Bakanlığımıza bağlı kalkınma ajansları, ülkemizin dört bir tarafında şehirlerimizin kalkınmasını hızlandırmak, potansiyellerini açığa çıkarmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla, Samsunumuza katkı sağlayan birçok projeyi hayata geçirdik. Ajansımızın kuruluşundan bu yana enerji, turizm ve KOBİ'ler başta olmak üzere birçok alandaki 290 projeye 157 milyon lira destek sağladı. Yine bölgesel kalkınma alanında kullandığımız Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında da 8 projeye 22 milyon lira kaynak aktardık. Bu projelerin her biri Samsun'un marka değerini yükseltmesine katkı sağladı. Ayrıca, Avrupa Birliği programları kapsamında Samsun'da yüksek bütçeli projelere de imza attık. Aralarında Samsun Lojistik Merkezi'nin de olduğu toplam büyüklüğü 625 milyon lira olan 4 proje yaptık. Yaklaşık 435 milyon TL bütçeli Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile tüm alternatif yolların kesiştiği Tekkeköy'ü bir lojistik merkez haline getirdik. Ancak yeri gelmişken, 3. çağrısının değerlendirmesi tamamlanan, KOSGEB KOBİGEL Destek Programının sonuçlarını Samsun'dan duyurmak istiyorum. Biz bu programını daha pandemi başlamadan önce KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerini desteklemek üzere tasarlamıştık. Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin geldiği aşama, uyguladığımız bu programın ne kadar yerinde olduğunu teyit etmiş oldu. KOBİGEL'in üçüncü çağrısına toplamda bin 75 başvuru geldi. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı. İşletmelerimize toplamda 116 milyon lira destek sağlayacağız. Şimdiden destek almaya hak kazanan işletmelerimize başarılar diliyorum. İnşallah girişimcilerimizin ortaya koyduğu ürün ve hizmetler ile bunları dijitalleşme süreçlerinde kullanarak verimliliklerini artıracak firmalarımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacak. Biz Samsun'un her türlü ihtiyacı için imkanlarımızı seferber edip, bu güzel şehrin emrinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Havza Mekanik Otoparkı projesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, bu tesisin şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Programda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da bu yatırımın Samsun'a ve Havza'ya hayırlı olmasını dileyip, yatırımlardan dolayı Bakan Mustafa Varank'a teşekkür ettiler.

Protokol konuşmalarının ardından Havza Mekanik Otopark inşaatının temeli dualarla atıldı.

Bakan Varank: CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar
Bakan Varank: CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar
Bakan Varank: CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar
Bakan Varank: CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar

Mustafa Varank, Samsun, Havza, OSB, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Varank: 'CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar' - Son Dakika


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