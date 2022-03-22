Son dakika haberi: Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

22.03.2022 20:57
Son dakika haberi: Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika haberlerine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Komşusunu işgal ederek (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Komşusunu işgal ederek (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. Bu da bütünüyle kabul edilemezdir." dedi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki durumu da uzun uzadıya görüştüklerini belirterek, "İkimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği üzere bu bölgesel barış ve istikrara ağır bir darbedir. Ben de bu değerlendirmesine tamamen katılıyorum. Komşusunu işgal ederek Putin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. Bu da tamamen kabul edilemezdir." diye konuştu.

Ukrayna'da Putin'in emirleriyle gerçekleştirilen şiddetin acımasız olduğuna ve kurbanlar arasında birçok masum sivilin de yer aldığına dikkati çeken Rutte, her gün bunun delillerini gördüklerini söyledi.

Rutte, " Mariupol'e yapılan bombardımanın sivil nüfusu terörize etmekten başka amacı yoktur. Ukrayna'daki savaş biz Batı'daki ülkeler için nispeten yakın geliyor ama Türkiye'de çok çok daha yakın aslında. Çünkü Karadeniz'e sınırı olan 3 ülkeden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin boğazlardan gemilerin geçişi konusunda Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğini ve bu rol sebebiyle de tebrik ve teşekkür etmek istediğini vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

"Varış noktası Karadeniz olan bu gemileri boğazdan geçirmiyorsunuz. Türkiye sorumluluğunu üstleniyor ve ötesine de geçiyor. Sadece Ukrayna'daki savaş ile alakalı değil diğer alanlarla ilgili olarak da. 2015-2016'da Suriye krizinde, Türkiye yüksek sayıda sığınmacı kabul etti. Bu da kısmen Avrupa ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalar temelindeydi. Halihazırda dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla sığınmacı barındırıyorsunuz ve bunun için de teşekkürlerimi ifade etmek isterim. NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmeleri de sabırsızlıkla bekliyorum. Ukrayna'daki saldırganlığı müzakere yoluyla sonlandırma çabalarınız için çok teşekkür etmek isterim."

"Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor"

Türkiye ve Hollanda'nın Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için neler yapabileceğine ilişkin soruya yanıt veren Rutte, "Türkiye yapabileceği her şeyi zaten yapıyor, çok kritik bir rol oynuyor. (Türkiye) Almanya, Fransa ve ABD dışında hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile teması olan ender ülkelerden. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını da alenen kınadı." dedi.

Rutte, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile iletişimi olan nadir ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'yi bu yolda desteklediklerini vurguladı.

Ukrayna'dan gelen son haberlerin korkunç olduğunun altını çizen Rutte, "Bombardıman, misket bombaları ve bunların masum sivillere yöneltilmesi devam ediyor. Mariupol, Kiev ve başka yerlerden de gelen görüntüleri gördük. Bu yüzden de Rusya'ya yaptırımlarla baskı uygulamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Ukrayna'ya kendisini savunması için silah tedarikiyle de bu baskıya devam edeceğiz. İnsani ve ilaç yardımı yapmaya da devam edeceğiz. Uçuşa yasak bölge veya NATO'nun asker göndermesi (konusu), bu NATO ve Rusya'yı doğrudan ihtilafa sokacaktır. Dolayısıyla bu mümkün değildir." diye konuştu.

Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle NATO'ya üye devletlerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Türkiye'nin katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Türkiye, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uyguluyor. Tabii Türkiye'nin burada coğrafi konumu sebebiyle özel bir konumu var, tabii ki Suriye'deki angajmanı sebebiyle de. Dolayısıyla Türkiye'nin tüm yaptırımları uygulamasını arzularız ama tabii Türkiye'nin şu anda diplomatik rolünü oynamasından da ziyadesiyle memnunuz." yanıtını verdi.

(Bitti)

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Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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