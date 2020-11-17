Son dakika... Soylu: "2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız" - Son Dakika

Son dakika... Soylu: "2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız"

17.11.2020 15:11

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'na hitaben, "Şimdi sizlere söyleyeceğim iki mesele var. Bir, terör örgütünü bu kış barınaklarında vuracaksınız. İki, 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'na hitaben, "Şimdi sizlere söyleyeceğim iki mesele var. Bir, terör örgütünü bu kış barınaklarında vuracaksınız. İki, 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız." dedi.

Bakan Soylu, video konferans sistemiyle düzenlenen "Jandarma Genel Komutanlığı 2020 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, yaptığı konuşmada, 2020'nin operasyonlar açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek "Kapan operasyonlarında 109, Yıldırım operasyonlarında şimdilik 143 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Terör örgütünde büyük bir eylemsizlik elde edildiğine dikkati çeken Soylu, bunu sürdürmenin yolunun, kış üslenmelerini olabildiğince engellemek olduğunu söyledi.

"Her bir esnafı uyarmalıyız"

Soylu, geçen yıl terör örgütünü kış üslenmesinde aç bırakma stratejisi izlediklerine işaret ederek "Yapmamız gereken özellikle üslenme bölgelerine yakın alanlardaki gıda ve temel ihtiyaçlara yönelik alış verişlerin çokluğuna dikkat edip bunu takip etmektir. Burada her bir esnafımızı uyarmak, onlara terör örgütünün bu dönemlerde kış üslenmesi yapabileceği konusunda bildirimde bulunmak ve bu konuda dikkatli olmalarını sağlamak temel vazifemizdir." diye konuştu.

İkna konusuna ağırlık vermenin sürdürülmesi ve bu konuda kapasite artırma yollarının aranmasını isteyen Soylu, "Diyarbakır Anneleri"nin eylemlerinin, örgütü ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve örgüte vurulan en ağır darbelerden biri olduğunu ifade etti.

Soylu, "Son 4 yılda terör örgütünden ikna yöntemiyle Türkiye'ye gelip adalete teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 824. Bu yıl ise 202. Terör örgütüne katılım, 3'ü Fransa, Almanya ve Yunanistan'dan olmak üzere toplam 51. Yani 5 binli rakamlardan 51'li rakamlara..." bilgisini verdi.

"Türkiye'de terör örgütünden kimse bahsetmiyor olacak"

Jandarma Teşkilatına bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür eden Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi sizlere söyleyeceğim iki mesele var. Bir, terör örgütünü bu kış barınaklarında vuracaksınız. İki, 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız. Türkiye içinde, kırsalda, dağlarda, terör örgütünden kimse bahsetmiyor olacak. Şehirlerde PKK'yı destekleyen kravatlı teröristler de elbette ki hukukun, güvenlik güçlerimizin, milletimizin vicdanında gerekli cevabı alacaktır."

Asayiş noktasında büyük bir sıkıntı görülmediğini ancak bu noktada risklerin her zaman mevcut olduğuna dikkati çeken Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Özellikle ciddi bir göçmen nüfusu barındırıyoruz. Burada her türlü provokasyona ve atacağımız tüm adımlara dikkat etmek lazım. Bu alanı istismar etmek isteyen güçlerin varlığını tekrar tarif etmeye gerek yok. Bunun yanı sıra sınır güvenliğine ciddi yatırım yaptık ki bu da Türkiye'nin son yıllarda ürettiği en ciddi kapasitelerden birisidir. 911 kilometrelik Suriye sınırında modern güvenlik duvarı ve devriye yolu için 837 kilometre planlama yapılmıştı. Bunun sadece 5 kilometresi kaldı, geri kalanı tamamlandı. İran sınırımızda da toplam 142 kilometrede çalışmalar tamamlandı, diğer yerlerde devam ediyor. Allah nasip ederse aralık ayının başında Ağrı ve Iğdır sınırındaki çalışmalarımızı programladığımız şekilde tamamlayacağız ve Kars sınırımıza başlayacağız."

Uyuşturucu trafiğini dikkatle takip etmek gerektiğini ve 2020'nin "neredeyse kök kenevir yılı" olduğunu kaydeden Soylu, "Bu yıl içinde 114 milyon kök kenevir ele geçirdik ki bunların piyasa değeri yaklaşık 29 milyar liradır. Geçen yıl ele geçen kök kenevir miktarı 42,2 milyon köktü. Çok ciddi bir artış var. Sahada sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça burası artıyor." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra mesleğinde ve çeşitli spor dallarında gösterdikleri başarılardan dolayı 2'si kadın olmak üzere 19 personele ödüllerini takdim etti.

(Bitti)

Son dakika... Soylu: 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız
Son dakika... Soylu: 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız
Son dakika... Soylu: 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız
Son dakika... Soylu: 2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız

Süleyman Soylu, Jandarma, Asayiş, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Soylu: '2021 yılı terör örgütünün son perdesidir, bu perdeyi kapatacaksınız' - Son Dakika


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