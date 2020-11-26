Son dakika haberleri | - Son Dakika

Son dakika haberleri |

26.11.2020 10:01
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Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 721 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 721 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 426 bin 843 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 60 milyon 721 bin 235'e çıkarken virüs saptanan 42 milyon 32 bin 421 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 138 bin 204 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 268 bin 221 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 266 bin 705), Brezilya (6 milyon 166 bin 898), Fransa (2 milyon 170 bin 97), Rusya (2 milyon 162 bin 503), İspanya (1 milyon 622 bin 632), İngiltere (1 milyon 557 bin 7), İtalya (1 milyon 480 bin 874), Arjantin (1 milyon 390 bin 388), Kolombiya (1 milyon 270 bin 991), Meksika (1 milyon 70 bin 487), Almanya (983 bin 731) Peru (954 bin 459), Polonya (924 bin 422), İran (894 bin 385), Güney Afrika (775 bin 502), Ukrayna (661 bin 858), Belçika (561 bin 803), Şili (544 bin 92), Irak (542 bin 187), Endonezya (511 bin 836) ve Çekya (505 bin 215)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (170 bin 799), Hindistan (135 bin 261), Meksika (103 bin 597), İngiltere (56 bin 533), İtalya (52 bin 28), Fransa (50 bin 618), İran (46 bin 207), İspanya (44 bin 37), Arjantin (37 bin 714), Rusya (37 bin 538), Kolombiya (35 bin 860), Peru (35 bin 727), Güney Afrika (21 bin 201), Endonezya (16 bin 225), Belçika (15 bin 938), Almanya (15 bin 381), Şili (15 bin 138), Polonya (14 bin 988), Ekvador (13 bin 288), Türkiye (12 bin 840), Irak (12 bin 86), Kanada (11 bin 710), Ukrayna (11 bin 492) ve Romanya (10 bin 541)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | - Son Dakika


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