Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar Açıklaması

02.12.2020 13:37
Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "TSK üzerinden siyaset yapılmaz, bilek güreşi yapılmaz, iktidar, hükümet eleştirisi yapılmaz. Hele ki TSK'yı siyasi ihtirasa kapılarak şuursuzca 'satılmışlık' ile itham etmek en büyük satılmışlıktır aslında.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "TSK üzerinden siyaset yapılmaz, bilek güreşi yapılmaz, iktidar, hükümet eleştirisi yapılmaz. Hele ki TSK'yı siyasi ihtirasa kapılarak şuursuzca 'satılmışlık' ile itham etmek en büyük satılmışlıktır aslında." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini anımsatan Destici, terörün her türlüsüne karşı mücadele eden güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelinen durumu ilişkin de "Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artan vaka sayıları ile karşı karşıyayız. Yaz döneminde virüsün yayılma hızı düşmüştü. Buna bağlı olarak rahatlama oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan tedbirleri destekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan azami derece uymalarını istirham ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına şükranlarını sunan Destici, bu süreçte emek veren tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Destici, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye ve ailesine yönelik ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ben bir kere daha seçilmiş müftümüz değerli Hocamız Ahmet Mete ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun şahsına yönelik yapılan bu hakaretler, aslında Batı Trakya Türklerinin tamamına yapılmıştır. Ama herkes şunu bilsin Türkiye, eski Türkiye değil. Batı Trakya'da bir Türk'ün kılına dokunulursa bedelini çok ağır öderler. Aynen Karabağ'da yaşananlar yaşanır, ben Yunanistan'a bu kadarını söylüyorum."

"TSK üzerinden siyaset yapılmaz"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözlerine de tepki gösteren Destici, şöyle konuştu:

"TSK üzerinden siyaset yapılmaz, bilek güreşi yapılmaz, iktidar hükümet eleştirisi yapılmaz. Hele ki TSK'yı siyasi ihtirasa kapılarak şuursuzca 'satılmışlık' ile itham etmek en büyük satılmışlıktır aslında. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Söyleyene de bir faydası yoktur."

Destici, bu sözlerin sehven söylenmesi halinde "özür dilenmesi" gerektiğine işaret ederek, "'Bunu söylemek istemedim, benim kastım bu değildir. Başta TSK, kahraman Mehmetçik olmak üzere bütün Türk milletinden özür diliyorum' denmesi lazım. Bu zamana kadar böyle net özür kelimesi duymadık." dedi.

Türkiye'nin Katar ile yaptığı anlaşmalara ilişkin görüşlerini de açıklayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce 'Katar ile niye yapılıyor' dendi? Kim Türkiye'ye yatırım yapmak isterse Türkiye'nin kapıları açık. ABD ve Almanya yatırım yapmak istedi de biz kapıları mı kapattık? Suudi Arabistan niye bize ambargo koyuyor? Kuzey Afrika ülkeleri ile ilişkilerimiz neden bozuldu? Bunların sorgulanması gerekirken yatırım yapanın ortaklık yapanın sorgulanması izah edilebilir değil. Sırf iktidarı eleştirmek, Türkiye ekonomisi bozulsun, darboğaz içinde yüzsün, düzlüğe çıkmasın biz de buradan rant elde edelim diye yapıyorlarsa bu hesap tutmaz, çünkü hepimiz aynı gemideyiz."

Destici açıklamasının sonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımını kutladı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Siyaset, TSK, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar Açıklaması - Son Dakika


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