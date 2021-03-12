Son dakika haberleri! Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı

12.03.2021 10:10

Son dakika gündem haberine göre Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı Ünlü botanikçi Mehmet Fırat: "Dünyadaki bilim insanları bu çalışmayı takdir etti" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, dünya literatürüne Gundelia...

Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı

Ünlü botanikçi Mehmet Fırat: "Dünyadaki bilim insanları bu çalışmayı takdir etti"

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, dünya literatürüne Gundelia cinsinin alt cinsi olan 'Anatolia' (Anadolu) bitkisini kazandırdı.

Ünlü botanikçi Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, 2014 yılından bu yana gen merkezi Türkiye olan Gundelia cinsi üzerinden çalışmalar yapıyor. Cins üzerinde yaptığı çalışmalar kapsamında 8 ülke gezen ve Türkiye'den de bitkinin yayılış gösterdiği arazide örnekler inceleyen Fırat, bu cinsten 9 ülkeden toplam bin 600 bitki örneği aldı. Gundelia cinsine ait şu ana kadar 9 tür keşfederek bilim dünyasına kazandıran Fırat, bu kez farklı bir çalışmaya daha imza attı.

Türk biyoloji bilim dergisinde yayımlandı

Cins bitkinin dünyadaki tek uzmanı ünlü botanikçi, 'Gundelia anatolica' adı verilen ve yaklaşık 14 milyon 200 bin yıl öncesine dayanan türün üzerinde yaptığı moleküller analizler, kromozom, polen ve morfoloji çalışmalarında bu türün diğer türlerden farklı olduğunu, Gundelia cinsinin alt cinslere ayrılması gerektiğine karar verdi. Gundelia cinsini iki alt cinse ayıran Fırat, yeni alt cinse ise Anatolia (Anadolu) adını verdi. Dünyadaki bilim insanları tarafından takdir görülen çalışma ise 'Acta Biologica Turcica' adlı uluslararası Türk biyoloji bilim dergisinde yayımlandı.

"9 tane yeni tür kazandırdım"

İHA muhabirine konuşan ünlü botanikçi ve Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, 2014 yılından bu yana 7 yıldır geceli gündüzlü Gundelia cinsi üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti. Bu kapsamda 8 ülke gezdiğini ve Türkiye'den de bu bitkinin yayılış gösterdiği arazide bütün örnekleri inceleyerek bin 600'e yakın farklı lokalitelerden örnekler aldığını ifade eden Fırat, "Bu çalışmalar sonucunda şimdiye kadar 9 tane yeni tür kazandırdım. Dünyadaki tür sayısı 21 ve bazıları birkaç ülkede bulunmakla birlikte; bunun 3'ü İran'da, 3'ü Irak'ta, 2'si Ermenistan'da, tek türü ise Suriye'de, Kıbrıs'ta, İsrail'de, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Afganistan'da ve 18 türü ise Türkiye'de var. Türkiye'deki 18 türün 4'ü hariç, diğerlerin tamamı endemik türdür, yani sadece Türkiye'de yayılış göstermektedir. Bu bitkinin gen merkezi ise Anadolu'dur. Anadolu diyagonali, Erzincan ve Hatay'a kadar inen dağ silsilesi bu çeşitlenmenin gen merkezini oluşturmuştur. Gundelia anatolica dediğimiz tür; Anadolu diyagonalinin batı bölgesinde yer alırken, diğer Gundelia türleri ise doğuda kalmıştır. Bundan dolayı ise bir farklılaşma oluşmuştur" dedi.

"Yeni alt cins ise Anatolia (Anadolu) adını verdik"

Gundelia Anatolica denilen türün yaklaşık 14 milyon 200 bin yıl öncesine dayanan dünyanın en yaşlı Gundelia cinsinin Kenger türü olduğunu dile getiren Fırat, "Bunlar üzerinde yaptığımız moleküller analizler, kromozom, polen ve morfoloji çalışmalarında şunu gördük; Gundelia cinsinin alt cinslere ayrılması gerekmektedir. Bu türün cinsleri ilk defa 1586 yılında toplanmıştır. 1753 yılında Carl Linnaeus tarafından yeni cins yapılmıştır. Dünyadaki tek uzmanı olarak ben el atana kadar bu bitki hep tek türle biliniyordu, zaman zaman alttür ve varyetelere ayrılmasına rağmen geneli sinonim yapılmıştır. Gundelia cinsini iki alt cinse ayırdım. Bu iki alt cinsi yeniden adlandırmamız gerekiyordu. Bu alt cinslerden birine cinsin devamı olan Gundelia Subgenus (alt cins) Gundelia, yeni alt cins ise Anatolia (Anadolu) adını verdik. Yani artık dünyada Subgenus Anatolia diye alt cins vardır" diye konuştu.

"Bilim insanları bu çalışmayı takdir etti"

Bu tür sistematik çalışmaların dünyada çok nadir olarak yapıldığının altını çizen Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışma hem moleküller hem kromozom hem de polen olarak destekledi. Bu ülkemiz adına önemli bir çalışmadır. Bu bitki dünyanın başka yerinde de yoktur. Tip türü de Gundelia Anatolica olduğu için alt cinsine Anatolia adını verdik. Şu anda dünya bilim literatürüne Anatolia adında alt cins olarak kazandırılmış oldu. Dünyadaki bilim insanları bu çalışmayı takdir etti. Çalışmamız Anadolu'nun en eski 'Acta Biologica Turcica' adlı Türk bilim dergisinde yayımlandı. Bu dergi ülkemizde yayın yapan uluslararası bilim dergisidir."

Son dakika haberleri! Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı
Son dakika haberleri! Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı
Son dakika haberleri! Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı
Son dakika haberleri! Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mehmet Fırat, Fırat, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi
Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında         
13:18
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler         
11:19
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi         
10:01
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bilim literatürüne 'Anatolia' adında alt cins bitki kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei