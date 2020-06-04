Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Son dakika haberlerine göre Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 650 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 206 bin, can kaybı ise 390 bine ulaştı.

Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyon 650 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 206 bin, can kaybı ise 390 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 913 bine yükselirken, can kaybı 109 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 700 bine yaklaştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin azalmasının ardından eyaletin çoğu bölgesinde restoranların, dış mekanlarına koyacakları masalarda, perşembe gününden itibaren yemek servisine başlayabileceklerini duyurdu.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 595 bin 112'ye, can kaybı 33 bin 38'e çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 266 bin 132 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 441 bin 108'e, can kaybı 5 bin 384'e ulaştı. İyileşen sayısı 204 bin 623 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 287 bin 740'a çıkarken, son 24 saatte can kaybı, 5 artarak 27 bin 133'e ulaştı.

Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulanacağı İspanya'da, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlı ve bölgesel boyutta yabancı turist kabul edilmesi bekleniyor.

İtalya'da DİTİB'e ait camiler yarın açılıyor

İngiltere'de ölenlerin sayısı 39 bin 904'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 281 bin 661'e yükseldi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 689'a, toplam vaka sayısı 234 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı da 161 bin 895'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bugün sınırlarını açtıklarını, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden mütekabiliyet beklediklerini söyledi.

İtalya'da salgın nedeniyle faaliyetlerine ara veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait camiler, yarından itibaren yeniden açılıyor.

Fransa'da can kaybı 29 bin 65'e yükselirken, vaka sayısı 152 bin 444, iyileşen kişi sayısı da 69 bin 976 olarak açıklandı.

Ölüm ve vaka sayılarının yeniden arttığı İran'da ise can kaybı son 24 saatte 59 artarak 8 bin 71'e yükseldi. Vaka sayısının da 3 bin 574 artarak 164 bin 270'e ulaştığı ülkede, 127 bin 485 kişi iyileşti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgının akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek, halktan yaşam şartlarını salgınla uyumlu hale getirmelerini istedi.

Kuzey Makedonya'da yeniden kısmi sokağa çıkma yasağı

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), Kovid-19 nedeniyle durdurulan yabancı hava yolu şirketlerinin Çin uçuşlarının tekrar başlayacağını bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede vaka sayısı azalırken, naklen yayınlanan brifinglerin halkın psikolojisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yunanistan'da nüfus oranına göre en çok vaka görülen yerlerden biri olan İskeçe'de vakaların artması nedeniyle genel tarama yapılması kararlaştırıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başlatılacak.

Kuzey Makedonya'da vakaların artması üzerine yeniden kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi.

Lübnan, önlemleri 1 ay daha uzattı

İsrail Meclisi, bir milletvekilinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm oturumlarını askıya aldı.

Kovid-19 şüphesiyle 2 haftalık ev karantinasına giren Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, karantina süresi bittikten sonra görevine yeniden başladı.

Özbekistan'da 5 Haziran itibarıyla salgın durumunun orta riskli olduğu bölgelerde otel, konukevi, dinlenme tesisleri, çocuk kampları ve bünyelerinde bulunan açık hava lokanta ve yemekhaneleri açılacak.

Kırgızistan, 15 Haziran'da yurt dışına uçak seferlerinin düzenleneceğini duyurdu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta için nisan ayından bu yana 3 kez uzatılan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların, haziran ayında da devam edeceği belirtildi.

Lübnan hükümeti, Kovid-19 önlemlerini bir ay daha uzatma kararı aldı.

Myanmar'da ilk kez bir Arakanlı Müslüman'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son Dakika

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı         
00:21
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:18
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış         
00:03
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı         
23:52
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı         
23:26
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu         
23:22
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı         
23:15
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi         
23:11
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler         
23:08
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu         
23:03
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu         
22:55
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi         
22:47
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı         
22:30
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor         
22:05
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı         
21:59
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi         
21:47
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı         
21:45
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü         
21:42
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı         
21:38
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı         
21:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi         
21:21
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz         
21:17
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak         
21:06
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı         
21:04
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır         
21:02
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi         
20:32
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti         
20:25
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 05:26:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]