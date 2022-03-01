TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

01.03.2022 15:39

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin ana vatana gelişleri devam ediyor.

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin ana vatana gelişleri devam ediyor. Tatil için gittiği Odessa'da patlamalara şahit olan Yavuz Dönmezer, Romanya sınırına 8 kilometre yürüdüğünü belirterek, "Allah savaşı kimseye yaşatmasın" dedi.

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 30 kişi, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Odessa'ya tatil için giden Yavuz Dönmezer, Moldova sınırına kadar kiraladığı araçla geldiğini ve yoğunluk nedeniyle bırakıp, 8 kilometre yürüdüğünü anlattı. Odessa'da patlamalara şahit olduğunu söyleyen Dönmezer, "Kaldığım yerin balkonuna tesadüfen çıktığımda patlamaları kendi gözümle gördüm. Panikle bir şey yapamadık. Şok hali, ilk gün ayrılmak istemedim çünkü herkes telaş yapıyordu. 'Bir şey olmaz' diye düşündüm ama daha sonra sokaktan bayağı bir patlama sesi duydum. Ertesi gün 'En yakın olan ülkeye Moldova'ya gideyim' dedim ama kilometrelerce kuyruklar var. Yaklaşık 5 saat arabayla sınırda bekledim. Daha sonra arabayı bıraktım ve yürümeye başladım, yaklaşık 8 kilometre yürüdüm" dedi.

'UKRAYNA HALKI ÇOK YÜREKLİ'

Yürüyerek geçtiği Moldova'da herkesin Ukrayna'dan gelenlere destek olduğunu belirten Dönmezer, "Gönüllü insanlar var, nereye isterseniz oraya götürüyorlar. Beni bir Moldovalı Kişinev'e kadar getirdi. Gündüz varabildim. Bir aile bana kahve ikram etti, bana bir otel buldular daha sonra yoğunluktan dolayı bir otel bulabilmek çok zor oldu sonra Kişinev Başkonsolosluğu'na geldim. Yorucu birkaç gün oldu. Umarım en kısa sürede sona erer. Oradaki Ukrayna halkı çok iyi ve halen başka insanlara yardım etme peşindeler. Çok yürekliler, ayakta duruyorlar, Allah yardımcıları olsun. Allah savaşı kimseye vermesin, yaşatmasın" diye konuştu. Eşi ve kızıyla Türkiye'ye gelen Murat Özden ise sağ salim ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ EDİRNE, (DHA)-

TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ
TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor Sakarya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya'ya tepki gösterdi Sakarya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya'ya tepki gösterdi

Ukrayna, Türkiye, Tatil, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Sağlık çalışanları 14-15 Mart'ta grevde! "Her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz"
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
16:52 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ikinci görüşme yarın gerçekleşecek
16:47 Süper Lig'de bir ilk! 27. hafta en çok golün atıldığı hafta oldu
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 17:19:53. #1.11#
SON DAKİKA: TATİLE GİTTİĞİ ODESSA'DA PATLAMALARA ŞAHİT OLDU, SINIRA 8 KİLOMETRE YÜRÜDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement