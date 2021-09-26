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Son dakika haberleri... Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı

26.09.2021 18:26

Bir son dakika haberine göre TÜRKİYE Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Ankara'da Karabağ Savaşı şehitleri için 'Vatan Savaşı Şehitlerini Anma Günü' etkinliği düzenledi.

TÜRKİYE Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Ankara'da Karabağ Savaşı şehitleri için 'Vatan Savaşı Şehitlerini Anma Günü' etkinliği düzenledi.

TADİV'de düzenlenen etkinliğe Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Reşat Memmedov, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve çok sayıda davetli katıldı.

'ZOR GÜNDE BİRBİRİMİZİN YANINDA OLUP DAHA DA İLERİ GİDECEĞİZ'

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasında yüzyıllarıdır süren bir dostluk olduğunu ifade ederek, "Son yüzyılda ise ulu Atatürk'ün söylediği gibi Azerbaycan'ın derdi, kederi, Türkiye'nindir. Ulu önder Haydar Aliyev'in dediği gibi bir millet iki devlet. Birbirimize sarılıp, kötü günde, zor günde birbirimizin yanında olup, ekonomimizi, ordumuzu, siyasetimizi güçlendirip daha da ileri gideceğiz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bizim Türk şehitlerini, Azerbaycan şehitlerini, toprak uğruna ölen bütün evlatları yad etmemiz, boynumuzun borcudur" dedi.

'44 GÜNLÜK SAVAŞ ZAFERLE TAÇLANDIRILDI'

TADİV Başkanı Attar ise bugün şehitleri anmalarına rağmen kederli olmadıklarını söyleyerek, "Çünkü muazzam, eşi benzeri ender görülen, belki de görülmeyen 44 günlük bir savaşı zaferle taçlandırmış olan kahraman Azerbaycan ordusunu ve şehadete yürüyerek ölümsüzlüğü gerçekleştiren güzel insanları, nur yüzlü gençleri, vatan için canını kurban veren ve kurban vermeye amade nesilleri arkasında bırakan şehitlerimizi anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'NEREDE BİR ŞEHİT VARSA, ORASI BİZİM İÇİN VATAN TOPRAĞIDIR'

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar da, "Hem Türkiye hem de Azerbaycan için şunları söyleyebilirim ki nerede bir şehitlik varsa, nerede bir şehit varsa, orası bizim için vatan toprağıdır. Nitekim Çanakkale'de Türkiye ve Azerbaycan ordusunun değerli mensupları, koyun koyuna yatıyor. Bakü'deki Türk şehitliğinde Nuri Paşa idaresinde 8 bin kişinin, 1300 kadarı şehit oldu. Bakü'nün kurutuluşunda çok önemli rol aldırlar" dedi.

Anma etkinliği, Karabağ'daki savaşa ait görsellerin ve videoların gösterimi ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Son dakika haberleri... Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı
Son dakika haberleri... Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı
Son dakika haberleri... Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı
Son dakika haberleri... Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı
Son dakika haberleri... Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı

Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Karabağ Savaşı şehitleri Ankara'da anıldı - Son Dakika


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