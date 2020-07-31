DÜNYA Ekinokokkozis Federasyonu Başkanı ve Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, insanlara bulaşarak ölüme dahi neden olabilecek parazit hastalığına karşı uyardı. Türkiye'de 150 kişiden 1'inin bir parazit olan 'kist hidatik' hastalığı taşıdığını ifade eden Altıntaş, Kurban Bayramı'nda kesimi yapılan hayvanların organlarında kist bulunabileceğini belirterek, "Evdeki kesimlerde çıkan kistli organların mutlaka derin bir çukura gömülüp, üzerine kireç dökülerek hayvanın ulaşımına engellenmelidir. Belediyelerin dolaşarak kistli organları imha etmeleri gerekir" dedi.

Dünya Ekinokokkozis Federasyonu ve Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, köpeklerden insanlara bulaşan kist hidatik hastalığı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı nedeniyle kesilen küçükbaş ya da büyükbaş hayvanların kist taşıyabileceğini belirten Altıntaş, atıklardan köpeklere geçebilen parazitlerin insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Kist hidatiğin iki konağı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Altıntaş, köpekler ile koyun, keçi, sığır gibi otçul memelilerin kesin konak olduğunu söyledi. Altıntaş, "Bu kist ülkemizde çok yaygın bir hastalıktır. En son Avrupa Birliği projesinde ortaya çıktı ki 150 kişiden biri bu hastalığı taşıyor. Çocuk yaşlarda vücuda alınıp, ileri yaşlarda ortaya çıkabilir. İçme sularına karıştıysa yıkadığınız sebzeler, meyveler iyice yıkanmalı. Böylece ağız yoluyla köpeğin dışkısıyla çıkan yumurtaları almış olursunuz. Bağırsaktan sonra kan yoluyla ilk gidip yerleştiği yer karaciğerdir. Ama vücuttaki tüm organlara yerleşebilir. Böyle bir hastalık ülkemizde çok yaygın olduğu için özellikle Kurban Bayramı son derece önemli. Bayram nedeniyle çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesiliyor. Eğer bu hayvanların kistli organları ortada bırakır ya da köpekleri beslemek amacıyla verirsek, sağlıklı köpekleri de kendi elimizle enfekte etmiş oluruz" dedi.