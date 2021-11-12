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Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.11.2021 12:33

Son dakika: Türkiye, geçtiğimiz günlerde Konya'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin şokuyla sarsılırken, bugün de Malatya'dan deprem haberi geldi. Pütürge ilçesinde saat 12.19'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı.

Deprem ülkesi olarak adlandırılan Türkiye'de, son günlerde art arda gelen deprem haberleri nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Konya'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de fay bölgesi olarak bilinen Malatya'dan deprem haberi geldi.

AFAD: 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'a göre Pütürge ilçesi merkezli deprem, saat 12.19 sırasında gerçekleşti. 4.7 büyüklüğünde ve 6.93 kilometre derinliğindeki depremde şu ana kadar herhangi can veya mal kaybı bilgisine yer verilmedi.

KANDİLLİ "5" OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi de Pütürge'deki depreme ilişkin bilgilendirmede bulundu. Rasathane tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 5 olduğu ifade edildi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Daha önce de ciddi depremler yaşayan Malatya halkı, bugün meydana gelen depremin ardından kendisini tedbiri amacıyla dışarı attı. Ekiplerin de acil olarak bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, hasar gördüğü belirlenen binalarda çalışma yapılacak.

Ayrıca vatandaşların olası ihtiyaçlarına karşı da ekiplerin hazır bulunacağı bilgisi verildi.

AĞUSTOS'DA 5.2 İLE SARSILDI

Pütürge ilçesi, geçtiğimiz Ağustos ayının 6'ncı günü saat 12:37'de 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Ardından 4.4 büyüklüğünde bir artçı daha meydana gelen ilçede herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Yetkililer, Malatya ve ilçeleri için sık sık "Deprem farkındalığı" çağrısı yapıyor.

Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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