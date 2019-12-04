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Son Dakika | Süper Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı

6 saat önce

Süper Lig'de 14. haftayı yönetecek hakemler açıklandı.

Son Dakika | Süper Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'de 14. haftayı yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.


Halil Umut Meler, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında görevlendirilirken, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.


TFF'den yapılan açıklamaya göre program şöyle;


6 Aralık Cuma:


20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan


7 Aralık Cumartesi:


15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk


17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan


20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler


8 Aralık Pazar:


14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık


16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy


19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler


9 Aralık Pazartesi:


20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus


Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:50 
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