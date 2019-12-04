Son Dakika | Süper Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. haftayı yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.



Halil Umut Meler, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında görevlendirilirken, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.



TFF'den yapılan açıklamaya göre program şöyle;



6 Aralık Cuma:



20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan



7 Aralık Cumartesi:



15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk



17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan



20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



8 Aralık Pazar:



14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık



16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler



9 Aralık Pazartesi:



20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus



