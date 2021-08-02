Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Türkiye, kaybolduktan 5 gün sonra vahşice katledildiği haberi gelen 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağlıyor. Genç kızın, iş görüşmesine gittiği şahıs tarafından tecavüz edildikten sonra vahşice katledilmesi, büyük infiale neden oldu. Sosyal medyada gün boyu, kadın cinayetlerine ilişkin daha sert önlemler alınması çağrıları yinelendi. Türkiye, genç kızın vefatının üzüntüsünü derinden yaşarken, sorgusunda cinayeti itiraf eden şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ABLASI İLE ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek korona testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı.

"KAFEDE BİR AĞABEYLE OTURUYORUM"

Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

İLK İFADESİNDE KABUL ETMEDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

ÇAPRAZ SORGUDA TEK TEK ANLATTI

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN TAKİPÇİYİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da müştekinin kardeşi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, maktulün en son şüpheli M.M.A. ile görüştüğüne dair görüntülerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli M.M.A. maktulü öldürdüğü iddiasıyla 1 Ağustos'ta gözaltına alınmıştır. Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma işlemlerini titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

AZLİ İÇİN SÜREÇ HIZLA BAŞLATILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayet şüphelisi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı.

GENÇ KIZI VAHŞİCE KATLETMİŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

VÜCUDUNUN BAZI BÖLÜMLERİ BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

JİLETLE İSMİNİ YAZDI

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

TALİHSİZ KIZIN BABA EVİNDE YAS

Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu.

Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide Haytaoğlu'nun Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli'de toprağa verileceğini söyledi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.