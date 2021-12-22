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Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi

22.12.2021 23:20

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 23 Aralık tarihinde 10 ilimizde yüz yüze eğitime ara verildi. Zonguldak, Bartın ve Rize'nin tamamında 1 gün süreyle kar tatili verilirken, Giresun, Sinop, Artvin, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Rize'nin ise bazı ilçelerinde eğitime ara verilecek.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Şiddetli kar yağışı ve olumsuz koşullar nedeniyle 10 ilimizde bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Buna göre 23 Aralık Perşembe tarihinde Zonguldak, Bartın ve Rize'nin tüm ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilirken; Giresun, Sinop, Artvin, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Espiye ve Keşap ilçelerinde 1 gün okulların tatil olduğu açıklandı. Espiye ve Keşap Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, "Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek. İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak" denildi.

SİNOP

Sinop'ta, yoğun Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

ARTVİN

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

ORDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime yarın ara verilecek. Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yoğun Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullar 23 Aralık günü tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

TRABZON

Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime 23 Aralık Perşembe günü (yarın) ara verildi.Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

BARTIN

Bartın'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu.

KARABÜK

Karabük'ün Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve şiddetli buzlanma nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemiz okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

RİZE

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi - Son Dakika


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