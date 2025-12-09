İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer'in tutukluluğu devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer'in tutukluluğu devam edecek

Haberin Videosunu İzleyin
İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer\'in tutukluluğu devam edecek
09.12.2025 21:49  Güncelleme: 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer\'in tutukluluğu devam edecek
Haber Videosu

İzmir'de kamuoyunun yakından takip ettiği İZBETON Kooperatif davasında üçüncü duruşma tamamlandı. Mahkeme, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hâlinin devamına hükmederken, sanıklardan Şenol Aslanoğlu hakkında uygulanan ev hapsi tedbirini kaldırdı.

İZBETON Kooperatif davasında bugün kritik bir duruşma daha tamamlandı. Üçüncü kez hâkim karşısına çıkan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hâlinin devamına karar verilirken, duruşmada söz alan Soyer çarpıcı açıklamalar yaptı. Mahkeme, sanıklardan Barış Karcı'nın tahliyesine hükmederken, diğer bazı sanıklar için uygulanan adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

SOYER: MAĞDURİYETİN SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ İZBETON

Savcının mütalaasının ardından söz verilen tutuklu sanık Tunç Soyer, mağduriyetin sebeplerinin kendileri olmadığını belirtti. Soyer, "Şikayetçi olanların ifadelerinde hakim olan duygu hayal kırıklığı. Bu hayal kırıklığı ortaya konulurken somut bir dolandırıcılık, bir yolsuzluk iddiası duymadık. Haklı olarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar. Mağduriyetin sebebi biz değiliz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON'la protokol yaparak kilitlenen kentsel dönüşüm süreçlerini açmıştır. Bu protokol mecliste İZBETON bu yetkiyi aldıktan sonra kooperatiflerle sözleşmeler imzalamıştır. Şu anki yönetimin yaptığı gibi davet usulü bir ihale yapsak, seçilen bir müteahhidin oranı belirsiz bir karının oluşmasına rıza göstersek daha mı masum olacaktık? Elbette hayır. Şu an inşaat maliyetleri müteahhit karı nedeniyle kat kat arttı" dedi.

'İNŞAATLAR DEVAM ETSEYDİ ANAHTARLAR TESLİM EDİLİRDİ'

Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatları devam ettirmesi durumunda kooperatiflerde sona yaklaşılacağını savunan Soyer, "Sayıştay kamu zararı tespit etmedi. Danıştay, soruşturma iznini iptal ederek, bırakın dolandırıcılığı hakkımızda görevi kötüye kullanma ya da görevi ihmal suçlarının bile olmadığına karar verdi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 12 Temmuz 2023 tarihli yazısı geldiğinde, Belediyemiz Hukuk Müşavirliğinden yazılı görüş istedim. 'İnşaatların devamında hukuki bir engel olmadığını' bildirdiler. Bu nedenle inşaatlara devam edildi. Ancak bir yıl sonra ben İzmir Büyükşehir Belediyesi mevcut yönetimi, kendi kurumsal hukuki mütalaasına değil, İl Müdürlüğü'nün yazısına itibar ederek inşaatları durdurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen 1.5 yıl içinde inşaatları devam ettirseydi muhtemelen 5 kooperatifle de ya sona çok yaklaşmıştık ya da bir bölümünde anahtar teslimlerine başlamıştık" diye konuştu.

'ASIL KAMU ZARARI İNŞAATLARI DURDURMAK'

Diğer iki tutuklu sanık ile birlikte tahliye talebinde bulunan Soyer, "Hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmadım. Yaşanan mağduriyetlere sebep olacak hiçbir niyetim, eylemim olmadı. Biz belediyenin cebinden tek kuruş çıkmadan, binlerce vatandaşı, binlerce hak sahibini evlerine kavuşturacak bir model kurduk. Asıl büyük kamu zararının inşaatların durdurulmasıyla ortaya çıktığı ne zaman görülecek? Bu haksız suçlamanın üzerime yapışmadığını, sonunda tamamen aklanacağımı herkes biliyor ve görüyor" ifadelerini kullandı.

'KAMU ZARARI YOK'

Mütalaanın ardından söz verilen tutuklu sanık Barış Karcı, tahliye talebinde bulundu. Karcı, "Şu ana kadar alınan ifadelerde dolandırıcılık yaptığıma dair bir delil yoktur. Şu an sadece bir daire başkanıyım ve delilleri karartma durumum da yok. Benim tarafımdan dolandırıldığımı iddia eden de yok. İnşaatların kontrol, iş ve işleyişini Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yapıyor. Büyükşehir Belediyesi mal sahibi, İZBETON da yüklenici. İnşaatların gecikmesi halinde yapılacak kira ödemelerinin nasıl olacağı belirlenmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi kiralar nedeniyle kamu zararı olmadığını raporladı. Olmamış, olması muhtemel bir zarar nedeniyle buradayız. Ocak 2025 tarihine kadar Genel Sekreterlik ve İZBETON Yönetim Kurulu üyeliğine devam ettim. Her iki taraftan da bürokrat olarak imzam var. Herhangi hileli davranış, zenginleşen taraf, menfaat sağlayan, kasıt ve kamu zararı yok. Tutukluluğumu aileme açıklayamıyorum" dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLANLAR MESELEDEN ŞİKAYETÇİLER'

"Bizi iç denetim raporlarıyla usulsüz şekilde cezaevinde çürütmeye çalışıyorlar" diyen tutuklu sanık Heval Savaş Kaya, "Dosyada temsil ağırlama suçlamasıyla faturaların sahte olduğu söyleniyor. Bunlar işin gereği için yapılan harcamalardır. Nitelikli dolandırıcılık deniyor. Tunç Başkan, 'Bu harcamalardan bilgim ve haberim var' diyor. O zaman biz kimi dolandıracağız? Dosyada suç isnatları iç denetim raporlarıyla başlıyor. Ben istifa ettikten 3 gün sonra iç denetim başlıyor. Bizi iç denetim raporlarıyla usulsüz şekilde cezaevinde çürütmeye çalışıyorlar. İZBETON'un 5 yıllık bütçesi 10 milyar lira. Temsili ağırlamaya 5 milyon lira harcamışız. 5 yılda 4 kez Sayıştay bizi denetlemiş ama bununla ilgili bir tek bir şey söylememiş. Şikayetçi olanlar bizlerden değil, meseleden şikayetçiler. Bu meseleler hukuk mahkemelerinin meseleleri. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Duruşmada söz verilen tutuksuz sanıklar da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

KARARLAR VE SONRAKİ DURUŞMA TARİHİ

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Barış Karcı'nın tahliyesine,Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hâlinin devamına, Şenol Aslanoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına, tutuksuz sanıkların imza yükümlülüklerinin kaldırılması, bilirkişi raporunun akıbetinin sorulmasına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

Duruşma, 5 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Tolga TAHÇI/İZMİR

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tunç Soyer, Ev hapsi, Mahkeme, İnşaat, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer'in tutukluluğu devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Polisi duyunca “Ağabeyimi arayacağım“ deyip aracını bırakıp kaçtı Polisi duyunca "Ağabeyimi arayacağım" deyip aracını bırakıp kaçtı
Trump şimdi de su savaşlarına başladı Ülkeyi açık açık tehdit etti Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı İşte bahis oynanan maçlar Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
Murat Sancak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Zora sokan “153 milyon euro“ sorusu Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı
Meclis’te dikkat çeken kare Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti Meclis'te dikkat çeken kare! Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti
Bakan Yerlikaya duyurdu 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

22:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper’den açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama
22:22
Mehmet Akif Ersoy Habertürk’teki koltuğundan da oldu
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
22:20
Şarkıcı Güllü’nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
21:59
Trump’ın “Saldıracağız“ dediği Venezuela’dan tedirgin eden görüntü
Trump'ın "Saldıracağız" dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü
21:56
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:37
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek
21:00
Galatasaray’da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu Brezilya’da Vinicius fırtınası
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası
20:49
Bakan Kurum’a baba ocağında coşkulu karşılama
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama
20:43
Uyuşturucu soruşturması büyüyor Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
20:36
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sürpriz açıklama
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz açıklama
19:59
DEM’li Sakık, Hakan Fidan’a bakarak çağrı yaptı MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
19:17
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan’ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
19:04
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti “Boşanma“ sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! "Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 23:15:47. #7.11#
SON DAKİKA: İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer'in tutukluluğu devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.