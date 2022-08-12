SOYLU'NUN DUYURDUĞU PKK'LI TERÖRİST FATİH'TE YAKALANDI -2 - Son Dakika
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SOYLU'NUN DUYURDUĞU PKK'LI TERÖRİST FATİH'TE YAKALANDI -2

12.08.2022 09:41

SOYLU'NUN DUYURDUĞU PKK'LI TERÖRİST FATİH'TE YAKALANDI -2 (ek fotoğraflar)Derya EVREN - İSTANBUL DHA - FATİH'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalandı.

SOYLU'NUN DUYURDUĞU PKK'LI TERÖRİST FATİH'TE YAKALANDI -2 (ek fotoğraflar)

Derya EVREN - İSTANBUL DHA - FATİH'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında pazar günü Fatih'te operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan iki kişiden birinin 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı, PKK'nın sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve halen Xalit Seydo Botan Gever kod adını kullandığı tespit edilen Mehdi Mıhçı (26) olduğu belirlendi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 'firar' ve Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 'aranıyor' kaydı bulunan Mehdi Mıhçı'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı kaydedildi.

Mıhçı'yla birlikte gözaltına alınan kişinin ise Civan A. (26) olduğu öğrenildi. Ayrıca Mıhçı ile bağlantısı tespit edilen Kerem Ş. (43), Manisa Akhisar'da gözaltına alındı.

OPERASYONU SOYLU DUYURDU

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabı üzerinden duyurdu. Soylu, Mehdi Mıhçı'nın Karayılan ile çekilen fotoğrafını paylaşırken, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren,İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı" ifadelerini kullandı

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İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın ifadesi ortaya çıktı İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın ifadesi ortaya çıktı Bombalı Eylem Hazırlığında Olduğu İddiasıyla İstanbul'da Yakalanan Şüpheli Tutuklandı Bombalı Eylem Hazırlığında Olduğu İddiasıyla İstanbul'da Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Fatih, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOYLU'NUN DUYURDUĞU PKK'LI TERÖRİST FATİH'TE YAKALANDI -2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOYLU'NUN DUYURDUĞU PKK'LI TERÖRİST FATİH'TE YAKALANDI -2 - Son Dakika
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