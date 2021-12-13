SPOR FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi

Mehmet Akif Üstündağ: İki takımla final oynamak istiyoruz

Ali Koç: Burada mücadele edecek 2 Türk takımından biri olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz

"İnşallah el ele, omuz omuza 2 Türk takımı finalde yer alır"

Abdi Serdar Üstünsalih: İnşallah kupa Türkiye'de kalır

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- FIVB 2021 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde 15-19 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda ülkemizi Fenerbahçe Opet ve VakıfBank temsil edecek. Turnuva öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Burhan Felek Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacağını hatırlatan Mehmet Akif Üstündağ, "Bugün Türkiye bir ilki daha gerçekleştiriyor. 32'nci kez yapılan şampiyona, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek. Bize en iyi organizasyonları yapan ülke olduğumuzu ispatlamak için şans verildi. Bunu en iyi şekilde hayata geçireceğiz. Voleybol, Türkiye'yi olimpiyatlarda takım sporunda temsil eden tek federasyon. 2019 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığımızda CEV, takdirini yazılı ve sözlü ifade etmiştir. Bu ülkem adına gurur verici bir şey. Biz federasyonuz. Kulüplerimiz, paydaşlarımız için varız. Bu işi hep beraber yapıp, marka değerimizi daha üstlere getirmek için hep birlikte yola çıktık. Bütün paydaşların yer alabileceği bir organizasyon. Milli takımların oluşmasında en büyük paydaş kulüplerimiz. Biz paylaşmadan, samimi olmadan ve kulüplerle beraber olmadan; ne altyapı ne de üst yapımızı düzeltebiliriz. Ankara'da dünyanın en iyi 6 takımıyla organizasyonu gerçekleştireceğiz. Omuz omuza başaramayacağımız bir şey yok. Bur turnuvada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah finalde iki takımımızla yer alarak, bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. İki takımla final oynamak istiyoruz. Milli takımın bu kadar güzel başarılar elde etmesinde en büyük pay sahibi olan kulüplerimizi kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: BURADA MÜCADELE EDECEK 2 TÜRK TAKIMINDAN BİRİ OLMAKTAN DOLAYI BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

Turnuvada yer alacak 2 Türk takımından birisi oldukları için gurur duyduklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, "Ülkemiz büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu turnuvada dünyanın en iyi 6 takımı mücadele edecek. Biz de burada mücadele edecek 2 Türk takımından biri olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Federasyonumuza, voleybol markamıza katkı sağlamasından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Daha önce biz Dünya Kulüpler Şampiyonası'na 2 kere katıldık. Birinde şampiyon olduk. Kendi seyircimiz önünde katılmaktan dolayı heyecanlıyız. Sarı melekler heyecan içinde. Ankara'daki seyircilerin ne kadar heyecanlı olduklarını biletlerin tükenmesinden görebiliriz. İnşallah kupa bir şekilde ülkemizde kalır. Bu başarılar bir günde oluşmadı. Çok uzun yıllar, doğru planlama, doğru vizyon hepsini içinde barındırıyor. Bugünlere gelmemiz tesadüf değil. Tüm branşlar arasında genel resme baktığımızda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en istikrarlı neticelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çıtayı yukarı taşıdığımızı görebiliyoruz. Takımımız, Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları ve Milletler Ligi'nde üst üste mücadele etti. Yoğun bir takvim. Aylarca evlerine gitmeden ülkemizi temsil ettiler. Büyük bir voleybol ülkesi olduğumuzu gösterdiler. 5 ay içinde nefes almadan, Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyatlarda 5, Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olduk. Türk kadınının neler başarabileceğini kanıtlayan, böyle bir milli takımı, dünyanın en iyi liglerinden birine sahip olmamızı sağlayan Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Dünya sıralamasında 12'nci sıradan 8 basamak yükselerek 4'e geldik. A.B.D, Çin ve Brezilya'nın arkasından 4'üncü durumdayız. Her konuşmamda voleybol federasyonumuzu, diğer federasyonlara örnek gösteririm. Federasyonlar; kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, branşa yatırımları arttırmak, marka değerini yükseltmek, uluslararası başarıları istikrarlı şekilde sağlamak, tesisleşmek ve gelecek nesilleri için var. Bu federasyonumuz; gösterişsiz, sessiz, sedasız, iyi bir vizyon uygulayarak sabırlı bir şekilde sonuçlara ulaşmıştır. Federasyonun başarısı, diğer federasyonlara örnek olmalıdır" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH EL ELE, OMUZ OMUZA 2 TÜRK TAKIMI FİNALDE YER ALIR"

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final oynamak istediklerini ifade eden Ali Koç, " Fenerbahçe Spor Kulübü, 2006-2011 yılları arasında büyük yatırımlar yaptı. Avrupa'nın en iddialı, en çetin rakiplerinden biri haline geldi. Bu yatırımlar sonunda marka değerimiz arttı, kupalarla taçlandırıldı. Başarılar o dönemde arka arkaya gelmeye başladı. Bu sene de biz Fenerbahçe Opet olarak önemli transferler yaptık. Genç, dinamik, gelecek vaat eden isimlerle, tecrübeli isimleri harmanlayarak iyi bir takım oluşturduk. İlk yarıyı lider tamamladık. Şampiyonada da amacımız gruptan çıkmak ve 19 Aralık'ta son maçı oynamak. İnşallah el ele, omuz omuza 2 Türk takımı finalde yer alır. Ama en önemlisi kupanın Türkiye'de kalması. Kaliteli maçlar izleterek, galip gelerek ülkemizi mutlu ederiz. Kalitemizi ve Türk voleybolunun geldiği noktayı tüm dünyaya gösteririz. Ülkemizde bu gibi prestijli turnuvaların düzenlenmesinde kapıyı açacağına inanıyoruz. Başkanım, Fenerbahçe'yi turnuvaya dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ve VakıfBank'a şans diliyorum" dedi.

"OLİMPİK SPORLARDA CAN SUYU SPONSORLAR"

Ali Koç, olimpik branşlar için 3 yıllık sponsor desteği bulduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ancak sonrasında önümüzü göremiyoruz. Sıfır geliri var. Ondan sonra camia karar verecek. Rekabetçi bir spor kulübü olarak mı devam edeceğiz, devletimizin karar vermesi gerekecek. Kuruldukları tarihten bu yana gençlere sporu aşılayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine destek olacak mı ? Yoksa siz kendi yağınızda kavrulun mu diyecek. İkinci seçenek ise yapabileceklerimiz sınırlı olduğu için bu üç büyük kulüp tarih boyunca olduğu gibi devam edemeyecek. Belki bazı kulüpler, bazı branşlardan çekilecek. Belki bazı kulüpler altyapı çalışması yapacak, futbol var, takım sporları var olimpiyat branşları var. Fenerbahçe özelinde 3 yıllık olimpiyat branşları garanti. Takım sporları için oturup karar vermek durumundayız. Can suyu sponsorlar onlar da sıkıntı yaşarken, spor sponsorluğu öncelik olarak öne çıkmayacaktır, tahminimiz bu."

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH: İNŞALLAH KUPA TÜRKİYE'DE KALIR

Organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesinden dolayı heyecanlı olduklarını ifade eden VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Serdar Üstünsalih ise, "Fenerbahçe'nin de kupada olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Karşılaşırsak da mutluluk duyarız. İki takımın şampiyonluk mücadelesi vermesi, kadın voleybolunun geldiği noktayı gösteriyor. Kadın voleybolunun yükselmesinde emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Ankara, voleybola aşık bir şehir. Yıllardır takımlarımıza ve nice zaferlere ev sahipliği yapmıştır. En büyük gücümüz Başkent seyircimiz olacaktır. Türk kadınının dünya çapında ses getirmesine destek veriyoruz. Kulübümüzün bir başarı öyküsü var. 3 kez Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 4 kez Avrupa Şampiyonluğu olmak üzere toplam 9 kez uluslararası şampiyonluk kazandık. Bu da uluslararasında en çok kupa kazanan takım unvanını bize getirdi. Kulüpler Dünya Şampiyonluğunu bir kere daha kazanarak gurur kaynağı olmak istiyoruz. Türk kadının gücünü bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam. Şampiyonluk dışında düşüncemiz yok. Sadece VakıfBank'ı değil, kıymetli rakibimizi de desteklemek için voleybolseverler Ankara'da olacak. İnşallah kupa Türkiye'de kalır. Kupa Melis ve Eda'nın ellerinde yükselir. Türk voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu bütün spor dünyasına göstermiş oluruz" diye konuştu.