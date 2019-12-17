Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu - Son Dakika
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Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu

6 saat önce

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu, System.String[]

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı da jüri özel ödülünü aldı.


Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy halkının anket ile belirlediği "Sporun Enleri 2019" töreninde ödül alacaklar belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Yılın Spor İnsanı' ödülünü kazanırken, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ise eski bakan Murat Başesgioğlu'na verilecek. 'Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı' ödülünü Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz alırken, 'Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı' ise Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Sporun En'lerinde spor haberlerini başarı ile yansıtan medya mensupları da ödüle layık görüldü. Bu alanda İhlas Haber Ajansı da 'Jüri Özel' ödülüne layık görüldü.


Ödül kazananlar yarın akşam Renaissance İstanbul Polat Hotel'de düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak.


Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:


Yılın spor insanı


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu


Yaşam boyu onur ödülü


Eski Bakan Murat Başesgioğlu


Yılın en Başarılı kulüp başkanı


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz


Yılın alt yapıya en çok önem veren başkanı


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu


Yılın spor yöneticisi


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç


Türk sporuna katkı ödülü


Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran


Yılın futbol takımı ve teknik direktörü


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş


Yılın futbolcusu


Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu


Yılın basketbol takımı ve koçu


Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman


Yılın voleybol takımı


A Milli Kadın Voleybol Takımı


Yılın erkek sporcusu


Olimpiyat kotası alan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak


Yılın kadın sporcusu


Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu


Yılın en iyi çıkış yapan erkek sporcusu ve antrenörü


Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu


Yılın ümit vaat eden sporcusu


Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy


Yılın en sempatik sporcusu


Milli okçu Mete Gazoz


Çevreye en duyarlı sporcu


Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen


Yılın en iyi spor kanalı


TRT Spor


Yılın en iyi spor programı


Ajans Saati (TRT Spor)


Jüri özel ödülü


İhlas Haber Ajansı (İHA)


Anadolu Ajansı (AA)


Demirören Haber Ajansı (DHA)


Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı


Sporcu Vizesi - Siyamend Kaçmaz


Yılın en iyi spor gazetesi


Fanatik Gazetesi


Yılın en iyi spor sayfası


Sabah Gazetesi


Yılın en iyi spor yazarı


Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın


Yılın en ses getiren spor haberi


MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler


Yılın en iyi spor muhabiri


Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi


Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri


Merve Görgün - FOX TV


Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı


NTV (Halil Demir) - STAR TV (Tamer Oskay)


Yılın en iyi amatör sporda farkındalık oluşturan tv programı ve yapımcısı


Tek Rumeli/ Mehmet Çelik'le Spor Penceresi


Yılın en başarılı federasyonu


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu


Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu


Triatlon Federasyonu


Yılın en hızlı çıkış yapan dijital platformu


Asist Analiz


Yılın sosyal medya hesabı


Tribün Dergi


Yılın spor portalı


Spor Arena/ Hürriyet - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Murat Başesgioğlu, Bakırköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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