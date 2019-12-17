Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı da jüri özel ödülünü aldı.
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy halkının anket ile belirlediği "Sporun Enleri 2019" töreninde ödül alacaklar belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Yılın Spor İnsanı' ödülünü kazanırken, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ise eski bakan Murat Başesgioğlu'na verilecek. 'Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı' ödülünü Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz alırken, 'Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı' ise Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Sporun En'lerinde spor haberlerini başarı ile yansıtan medya mensupları da ödüle layık görüldü. Bu alanda İhlas Haber Ajansı da 'Jüri Özel' ödülüne layık görüldü.
Ödül kazananlar yarın akşam Renaissance İstanbul Polat Hotel'de düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak.
Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:
Yılın spor insanı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Yaşam boyu onur ödülü
Eski Bakan Murat Başesgioğlu
Yılın en Başarılı kulüp başkanı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
Yılın alt yapıya en çok önem veren başkanı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu
Yılın spor yöneticisi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Türk sporuna katkı ödülü
Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran
Yılın futbol takımı ve teknik direktörü
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş
Yılın futbolcusu
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu
Yılın basketbol takımı ve koçu
Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman
Yılın voleybol takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı
Yılın erkek sporcusu
Olimpiyat kotası alan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak
Yılın kadın sporcusu
Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu
Yılın en iyi çıkış yapan erkek sporcusu ve antrenörü
Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu
Yılın ümit vaat eden sporcusu
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy
Yılın en sempatik sporcusu
Milli okçu Mete Gazoz
Çevreye en duyarlı sporcu
Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen
Yılın en iyi spor kanalı
TRT Spor
Yılın en iyi spor programı
Ajans Saati (TRT Spor)
Jüri özel ödülü
İhlas Haber Ajansı (İHA)
Anadolu Ajansı (AA)
Demirören Haber Ajansı (DHA)
Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı
Sporcu Vizesi - Siyamend Kaçmaz
Yılın en iyi spor gazetesi
Fanatik Gazetesi
Yılın en iyi spor sayfası
Sabah Gazetesi
Yılın en iyi spor yazarı
Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın
Yılın en ses getiren spor haberi
MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler
Yılın en iyi spor muhabiri
Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi
Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri
Merve Görgün - FOX TV
Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı
NTV (Halil Demir) - STAR TV (Tamer Oskay)
Yılın en iyi amatör sporda farkındalık oluşturan tv programı ve yapımcısı
Tek Rumeli/ Mehmet Çelik'le Spor Penceresi
Yılın en başarılı federasyonu
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu
Triatlon Federasyonu
Yılın en hızlı çıkış yapan dijital platformu
Asist Analiz
Yılın sosyal medya hesabı
Tribün Dergi
Yılın spor portalı
Spor Arena/ Hürriyet - İSTANBUL