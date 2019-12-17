Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı da jüri özel ödülünü aldı.



Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy halkının anket ile belirlediği "Sporun Enleri 2019" töreninde ödül alacaklar belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Yılın Spor İnsanı' ödülünü kazanırken, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ise eski bakan Murat Başesgioğlu'na verilecek. 'Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı' ödülünü Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz alırken, 'Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı' ise Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Sporun En'lerinde spor haberlerini başarı ile yansıtan medya mensupları da ödüle layık görüldü. Bu alanda İhlas Haber Ajansı da 'Jüri Özel' ödülüne layık görüldü.



Ödül kazananlar yarın akşam Renaissance İstanbul Polat Hotel'de düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak.



Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:



Yılın spor insanı



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu



Yaşam boyu onur ödülü



Eski Bakan Murat Başesgioğlu



Yılın en Başarılı kulüp başkanı



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz



Yılın alt yapıya en çok önem veren başkanı



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu



Yılın spor yöneticisi



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç



Türk sporuna katkı ödülü



Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran



Yılın futbol takımı ve teknik direktörü



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş



Yılın futbolcusu



Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu



Yılın basketbol takımı ve koçu



Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman



Yılın voleybol takımı



A Milli Kadın Voleybol Takımı



Yılın erkek sporcusu



Olimpiyat kotası alan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak



Yılın kadın sporcusu



Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu



Yılın en iyi çıkış yapan erkek sporcusu ve antrenörü



Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu



Yılın ümit vaat eden sporcusu



Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy



Yılın en sempatik sporcusu



Milli okçu Mete Gazoz



Çevreye en duyarlı sporcu



Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen



Yılın en iyi spor kanalı



TRT Spor



Yılın en iyi spor programı



Ajans Saati (TRT Spor)



Jüri özel ödülü



İhlas Haber Ajansı (İHA)



Anadolu Ajansı (AA)



Demirören Haber Ajansı (DHA)



Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı



Sporcu Vizesi - Siyamend Kaçmaz



Yılın en iyi spor gazetesi



Fanatik Gazetesi



Yılın en iyi spor sayfası



Sabah Gazetesi



Yılın en iyi spor yazarı



Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın



Yılın en ses getiren spor haberi



MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler



Yılın en iyi spor muhabiri



Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi



Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri



Merve Görgün - FOX TV



Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı



NTV (Halil Demir) - STAR TV (Tamer Oskay)



Yılın en iyi amatör sporda farkındalık oluşturan tv programı ve yapımcısı



Tek Rumeli/ Mehmet Çelik'le Spor Penceresi



Yılın en başarılı federasyonu



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu



Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu



Triatlon Federasyonu



Yılın en hızlı çıkış yapan dijital platformu



Asist Analiz



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