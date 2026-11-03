“Su içsem yarıyor” diyorsanız dikkat! Sorun başka yerde olabilir - Son Dakika
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“Su içsem yarıyor” diyorsanız dikkat! Sorun başka yerde olabilir

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“Su içsem yarıyor” diyorsanız dikkat! Sorun başka yerde olabilir
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Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan, Polikistik Over Sendromu'nun (PKOS) yeni isimlendirmesi olarak gündeme gelen Poliendokrin Metabolik Over Sendromu'nu (PMOS) anlattı. Kilo verememe, insülin direnci, adet düzensizliği ve gebelik sorunlarına dikkat çeken Özkan, hastalığın belirtileri ve tedavi sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Polikistik Over Sendromu'nun (PKOS) yalnızca yumurtalıkları değil, vücudun metabolik ve hormonal dengesini de etkilediğini belirten Özkan, hastalığın yeni isimlendirmesi olarak gündeme gelen Poliendokrin Metabolik Over Sendromu (PMOS) hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“HASTALIK DEĞİŞMEDİ, SADECE İSMİ DEĞİŞTİ”

Polikistik Over Sendromu'nun isimlendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Nazlı Özkan, hastalığın yalnızca yumurtalıklarla sınırlı olmadığını vurguladı. Yeni isimlendirme yaklaşımının, sendromun hormonal ve metabolik etkilerini daha kapsamlı biçimde ifade etmeyi amaçladığını anlattı.

Özkan, hastalığın kendisinin değişmediğini, isimlendirmede farklı bir yaklaşımın gündeme geldiğini belirtti.

“Su içsem yarıyor” diyorsanız dikkat! Sorun başka yerde olabilir

“SU İÇSEM YARIYOR” DİYEN KADINLAR DİKKAT!

Kilo vermekte zorlanan kadınların yaşadığı sorunlara da değinen Özkan, kilo kontrolünün her zaman yalnızca beslenme alışkanlıkları ve iradeyle açıklanamayacağını ifade etti.

İnsülin direnci ve hormonal dengesizliklerin kilo verme sürecini zorlaştırabileceğini belirten Özkan, özellikle karın ve bel çevresindeki yağlanmanın metabolik sorunlarla ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

ADET DÜZENSİZLİĞİ VE TÜYLENME ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDA

Sendromun belirtilerine ilişkin bilgi veren Özkan, adet düzensizliği, aşırı tüylenme, saç dökülmesi ve kilo kontrolünde yaşanan güçlüklerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Adet döngüsünün 35 günü aşmasının yumurtlama düzensizliğine işaret edebileceğini belirten Özkan, bu tür şikâyetleri bulunan kadınların uzman değerlendirmesinden geçmesinin önemine değindi.

“Su içsem yarıyor” diyorsanız dikkat! Sorun başka yerde olabilir

HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRABİLİYOR

Polikistik Over Sendromu'nun üreme sağlığı üzerindeki etkilerini de değerlendiren Özkan, düzenli yumurtlama gerçekleşmemesinin adet düzensizliğine ve gebelik elde etmede güçlüğe neden olabileceğini anlattı.

Yumurtlama sorunlarının gebelik planlayan kadınlarda dikkate alınması gerektiğini belirten Özkan, tanı ve tedavi sürecinin kişinin sağlık durumuna göre planlanmasının önemini vurguladı.

YÜZDE 5 İLA 10 KİLO KAYBI İNSÜLİN DİRENCİNİ AZALTABİLİR

Tedavi sürecinde kilo kontrolünün önemine dikkat çeken Özkan, fazla kilosu bulunan kadınlarda vücut ağırlığının yüzde 5 ila 10'unun verilmesinin insülin direncinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Hastalığın tamamen ortadan kalktığının söylenemeyeceğini ifade eden Özkan, belirtilerin kontrol altına alınmasına yönelik tedavi ve takip süreçlerinin önemine işaret etti.

ERKEN TANI VE DÜZENLİ TAKİP ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Nazlı Özkan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlarken sendromun yalnızca adet düzensizliği veya yumurtalıklarla ilgili bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini anlattı.

Özkan'ın açıklamaları, kilo verememe, insülin direnci, hormonal değişimler ve gebelik sorunlarının bir arada ele alınmasının önemini ortaya koydu.

Nazlı ÖzkanSon Dakika

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