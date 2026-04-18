Suat Özçağdaş: Eğitim sisteminde güvenlik ve psikososyal destek güçlendirilmeli

18.04.2026 12:24
Haberler.com yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili ve Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş, eğitim sistemine dair yaptığı değerlendirmelerde okullarda güvenlik sorunlarının büyüdüğünü, öğretmenlerin rolünün zayıfladığını ve öğrencilerin daha fazla psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Özçağdaş, bireysel silahlanmadan sosyal hizmet programlarına kadar geniş bir çerçevede çözüm önerileri sundu.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olan Suat Özçağdaş,Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a okullarda artan şiddete dikkat çekerek güvenlik görevlisi eksikliğinden psikososyal destek ihtiyacına kadar birçok başlıkta eğitim sistemine yönelik kapsamlı değişim çağrısında bulundu.

"TOPLUMDA ŞİDDET ARTIYOR"

Özçağdaş, toplumdaki şiddet eğiliminin eğitim ortamlarına da yansıdığına dikkat çekerek, “Toplumda şiddet her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı. Bu artışın okullarda daha görünür hale geldiğini belirten Özçağdaş, eğitim kurumlarının güvenli alanlar olmaktan uzaklaşmaması gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ EKSİKLİĞİNE TEPKİ

Okullarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu dile getiren Özçağdaş, “Okullarda neden güvenlik görevlisi yok? Cevap istiyoruz” sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olması gerektiğini belirtti.

SOSYAL HİZMET VE PSİKOSOSYAL DESTEK VURGUSU

Eğitim sisteminde yalnızca akademik başarıya odaklanmanın yeterli olmadığını ifade eden Özçağdaş, “Okul sosyal hizmet programımızın olması lazım” dedi. Ayrıca “Psikososyal destek mekanizmasıyla bireysel destekler artırılmalı” diyerek öğrencilerin ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

EĞİTİM SİSTEMİ VE ÖĞRETMENLERİN ROLÜ

Eğitime bakış açısının değişmesi gerektiğini belirten Özçağdaş, “Eğitim sistemine bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini de dile getiren Özçağdaş, “Öğretmenlerin saygınlığı, toplumdaki rolleri, okul içerisindeki yetkileri güçlendirilmeli” dedi.

BİREYSEL SİLAHLANMAYA KARŞI ÇAĞRI

Toplumsal şiddetin önemli nedenlerinden biri olarak bireysel silahlanmaya dikkat çeken Özçağdaş, “Türkiye hızla bireysel silahlanma ile mücadele etmeli” çağrısında bulundu. Bu mücadelenin eğitim ortamlarının güvenliği açısından da kritik olduğunu ifade etti.

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

12:36
İki kişi daha gözaltına alındı Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama
İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama
12:14
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı Merak edilen soru yanıt buldu
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:36
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için “Yere yatın“ diye bağırmış
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için "Yere yatın" diye bağırmış
