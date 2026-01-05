Süper Kupa Heyecanı Gaziantep'te - Son Dakika
Süper Kupa Heyecanı Gaziantep'te

05.01.2026 10:49
Galatasaray ve Trabzonspor'un yarı final maçı için Gaziantep'teki hazırlıklar tamamlandı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacağı Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı. Kentin tarihi çarşılarındaki esnaf, her iki takımın logolarını bakıra işlemeye başladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yarı final için heyecanlı olduklarını ve kentte tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa yarı finali için yarın karşı karşıya gelecek. Gaziantep'in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi, baklava desenli dış görünümüyle dikkat çeken 30 bin 320 kişilik stadyumda, hazırlıklar tamamlandı. Saha zemini, tribünler, otopark alanları ve çevre düzenlemeleri gibi birçok noktada son düzenlemeler yapıldı.

Gaziantep'in tarihi çarşılarında ise esnaf, yarı final için kente gelecek misafirlerini bekliyor. Gaziantep'te 400 yıldır geleneksel el sanatları arasında yer alan Antep bakır el işlemeciliği yapan esnaf, Galatasaray ve Trabzonspor'un logolarını bakıra işlemeye başladı.

'HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin 8 ay sonra 2'nci kez böyle müsabakaya ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Tüm Türkiye olduğu gibi Gaziantep de yarınki yarı final maçını heyecanla bekliyor. Aslında biz son 8 ayda ikinci kez Galatasaray-Trabzonspor maçına ev sahipliği yapıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası final maçı da Gaziantep'te oynanmıştı ve sonradan aldığım dönüşlerle rahatlıkla söyleyebilirim ki hem Gaziantepli hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu tüm misafirlerimiz güzel bir futbol günü geçirmişlerdi. Bu sefer de öyle olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hem Galatasaraylı hem Trabzonsporlu tüm misafirlerimiz, öncelikle buradaki herkes bizim misafirimiz, büyük bir memnuniyetle uğurlamaya yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. 3-4 gün evvel yoğun bir kar yağışı oldu. Yağıştan hemen sonra hem stadyumda hem stadyumun etrafında hem taraftarların muhtemel uğrama yerlerinde ve güzergahlarda tüm çalışmalar tamamlandı" dedi.

4 BİN GÖREVLİ

Vali Çeber, birkaç gündür kente yoğun kar yağdığını ve tüm yolların açık olduğunu belirterek, kar ve buzlanma riski olmadığını söyledi. Maç günü 4 bin görevli olduğunu ifade eden Vali Çeber, "Şu anda kar ve buzlanmaya ilişkin maça dönük bir riskimiz yok. Onun dışında da havalimanında stadyumda kar dışındaki tedbirler, güvenlik, güzergahlar ve gelen misafirlerimizin zamanlarını yoğun geçireceğini düşündüğümüz yerler anlamında tüm Gaziantep hazır diyebiliriz. Otellerimiz, restoranlarımız, havalimanımız, stadımız ve toplu taşımalarımız hazır. Tüm vatandaşlarımızdan Gaziantep valiliği ve ilgili kurumlara ait sanal medya hesaplarını takip etmelerini rica ediyorum. Maç günü de gündüz sıcaklığımız 8 derece civarında olacak yani gelen misafirlerimiz rahatlıkla Antep'in tadını çıkarabilecekler. Maç saatinde de sıcaklık 0 derece olacak. Stadımızda ve zeminde her türlü hazırlık yapıldığı için maçın oynanmasına ilişkin endişeleneceğimiz bir husus yok. Güvenlik, temizlik ve eksikliklerin giderilmesi anlamında her şeyi yaptık. Biz dört gözle maç saatini bekliyoruz. Bugünden itibaren de takımlar birazdan şehrimize gelecek. Bugünden itibaren de güvenlik tedbirlerimiz yoğun şekilde başladı. Yaklaşık 4 bin civarında güvenlik görevlimiz bugünden maç bitip de herkes şehri terk edene kadar olan süreçte görevine devam edecek. Gelen misafirlerimizin güvenlikleri de bizim için son derece önemli. İnşallah buradan ayrılan herkes hem Gaziantep'in hem de futbol gününün zevkini yaşamış olarak ayrılacak diye tahminde bulunuyoruz" diye konuştu.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Galatasaray, Süper Kupa, Gaziantep, Güvenlik, Etkinlik, Ekonomi, Futbol, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
