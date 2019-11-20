Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Süper Lig'in 12. hafta heyecanı 22, 23, 24 ve 25 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakaların hakemleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu'nu yaptığı atamalar şöyle:



22 Kasım Cuma



20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



23 Kasım Cumartesi



15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır



20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus



24 Kasım Pazar



14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya



16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy



16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan



19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan



25 Kasım Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek - İSTANBUL