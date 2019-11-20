Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Son Dakika Spor Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


Süper Lig'in 12. hafta heyecanı 22, 23, 24 ve 25 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakaların hakemleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu'nu yaptığı atamalar şöyle:


22 Kasım Cuma


20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu


23 Kasım Cumartesi


15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler


17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır


20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus


24 Kasım Pazar


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy


16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan


19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan


25 Kasım Pazartesi


20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Galatasaray, Yaşar Kemal, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Galatasaray, Altay'ın genç golcüsü Kazımcan Karataş için resmi teklif yaptı Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor Beşiktaş, Karius'u Liverpool'a gönderme kararı aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:58:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]