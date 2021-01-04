Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 17. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Son Dakika

Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti

Avusturya'dan 27 Avrupa Birliği ülkesine skandal çağrı: İmamları fişleyelim

Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü

Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Çocukları olmadığı halde onları görmek istediğini söyleyen vatandaş, intihara kalkıştı

Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir

Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu

Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu