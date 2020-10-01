Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 4. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.
Ligde yarın MKE Ankaragücü- Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK- Trabzonspor müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe- Fatih Karagümrük (Ülker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor- İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Beşiktaş- Gençlerbirliği (Vodafone Park)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa- Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:13 - Kaynak: AA
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