Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre haftanın hakemleri şöyle:
8 Kasım Cuma
20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
9 Kasım Cumartesi
15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük - İSTANBUL