Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Son Dakika Spor Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

7 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.


Süper Lig'de 11. hafta heyecanı 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu atamalarına göre haftanın hakemleri şöyle:


8 Kasım Cuma


20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık


9 Kasım Cumartesi


15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan


17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan


20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır


10 Kasım Pazar:


14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler


16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen


19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya


19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den Ersun Yanal'a gönderme: Selam söylüyorum
İşte Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak Fırat Aydınus sezon sonu hakemliği bırakacak iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:59:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]