Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in 18'inci Hafta Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 18'inci Hafta Hakemleri Açıklandı

12 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 18'inci Hafta Hakemleri Açıklandı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. 

Haftanın hakemleri şu şekilde:  

YARIN 

20: 30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK 

CUMARTESİ 

13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK 

13: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK 

16: 00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA      

19: 00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY  

PAZAR 

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN  

19: 00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER 

PAZARTESİ 

20: 00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU 

20: 00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

HALİL UMUT MELER, Başakşehir, Trabzonspor, Spor
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