Süper Lig'in 18'inci Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.





Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.



Haftanın hakemleri şu şekilde:



YARIN



20: 30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK



CUMARTESİ



13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK



13: 30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK



16: 00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA



19: 00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY



PAZAR



16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN



19: 00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER



PAZARTESİ



20: 00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU



20: 00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR - İstanbul

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