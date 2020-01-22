Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu

6 saat önce

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.

19'uncu haftada görev alacak hakemler şöyle:

24 OCAK CUMA

20: 00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)

25 OCAK CUMARTESİ

14: 00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17: 00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)

20: 00 Fenerbahçe  - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 OCAK PAZAR

13: 30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16: 00 Göztepe  - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

19: 00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)

27 OCAK PAZARTESİ

20: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)

20: 00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)


- İstanbul
HALİL UMUT MELER, Koray Gençerler, Mete Kalkavan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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