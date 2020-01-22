Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.

19'uncu haftada görev alacak hakemler şöyle:

24 OCAK CUMA

25 OCAK CUMARTESİ

20: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 OCAK PAZAR

13: 30 Yukatel Denizlispor Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16: 00 Göztepe - Beşiktaş

27 OCAK PAZARTESİ

- İstanbul