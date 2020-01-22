Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.
19'uncu haftada görev alacak hakemler şöyle:24 OCAK CUMA 20: 00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)25 OCAK CUMARTESİ 14: 00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)17: 00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)20: 00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)26 OCAK PAZAR 13: 30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)16: 00 Göztepe - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)19: 00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)27 OCAK PAZARTESİ 20: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)20: 00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)