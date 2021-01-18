Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri belli oldu

Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Süper Lig'in 20'nci haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

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