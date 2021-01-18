Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 20'nci haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
SALI:
16: 00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir: Serkan Tokat16: 00 Göztepe - Gençlerbirliği: Burak Şeker19: 00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
ÇARŞAMBA16: 00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Halis Özkahya16: 00 Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş19: 00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
PERŞEMBE16: 00 B.B Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman16: 00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Mete Kalkavan19: 00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
19: 00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Kaynak: DHA
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