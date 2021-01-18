Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri belli oldu

18.01.2021 14:11
Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 20'nci haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'in 20'nci haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

SALI:

16: 00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16: 00 Göztepe - Gençlerbirliği: Burak Şeker19: 00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

ÇARŞAMBA16: 00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Halis Özkahya16: 00 Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş19: 00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

PERŞEMBE16: 00 B.B Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman16: 00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Mete Kalkavan19: 00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19: 00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor


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