Süper Lig'in 31. haftasındaki 7 maçın hakemleri belli oldu

Haftanın yarın oynanacak 2 maçını yönetecek hakemler daha önce açıklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

Süper Lig'in 31. haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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