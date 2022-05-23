Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor - Son Dakika
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Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

23.05.2022 15:14

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü devam ediyor.

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları neticesinde güvenliği sağlanan bölgelerde hizmet veren eğitim, sağlık, güvenlik kuruluşları, yerel meclislerin yönetiminde, Türkiye'nin de desteğiyle her geçen gün kapasite ve sayılarını artırdı.

Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetler, iktisadi hayatın da canlanmasını sağlıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar geçen sürede Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa illerinden güvenliği sağlanan bölgelere dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 502 bini aştı.

Bugün de bir grup Suriyeli, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Rasulayn, Tel Abyad, Afrin ve Çobanbey gibi güvenliği sağlanan yerleşim yerlerine gönüllü geri dönüş yapmak için İl Göç İdaresi müdürlüklerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Akçakale ve Kilis Öncüpınar sınır kapılarına geldi. Sınır kapılarında çıkış işlemlerini gerçekleştiren Suriyeliler, ülkelerine dönüş yaptı.

"Çiftçilik yapacağız"

Kilis'ten Suriye'ye gidenlerden Muhammed Halluf, AA muhabirine, 3 senedir Türkiye'de olduğunu ve bu sürede inşaatlarda çalıştığını söyledi.

Artık ailesine kavuşacağını ve bunun için çok mutlu olduğunu anlatan Halluf, "Türk milletine ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Türk milleti bizi kabul etti ve ordusuyla bizim evlerimizi güvenli hale getirdiler. Bunun için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkçe öğrenen Muhammed Aladdin ise Türkiye'de kaldığı sürede Bursa'da çobanlık yaptığını dile getirdi.

Ülkesinde biçerdöver işlerinde çalışmayı planladığını belirten Aladdin, "Tüm malzemelerimizi aldık. Şimdi biçerdöver işini yapacağız. Ardından da çiftçilik yapacağız. Ailemle çalışacağız. Orası önceden güvensizdi ama şimdi yanımızda Türk askeri var. Bu yüzden orası artık güvenli. Şimdi orada hayat güzel. Kendi rızkımı kazanacağım. Ailemle olmak da daha keyifli olacak." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan ülkesine gönüllü olarak dönen Hasan Ali de 4 yıl önce savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşadığım sürede Türklerden çok memnun kaldım. Şu anda ailem ve akrabalarım Suriye'de, beni çağırdılar. Yakınlarımla konuştuğumda hayatın artık düzeldiğini, artık eskisi gibi olmadığını söylediler. Artık oralarda, okullar, hastaneler açıldı, her şey eskisi gibi, artık her istediğimiz orada var. Ben de kendi isteğimle bir zorlama olmadan ülkeme dönüyorum."

Ahmet Hassun ise savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Türkiye'ye geldikten sonra çalışarak hayatımızı sürdürdük. Bu sürede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Kaldığımız süre boyunca Türk kardeşlerimiz bize çok iyi davrandı. Artık Suriye'de durumların iyi olduğunu yakınlarımızdan öğrendik ve dönmeye karar verdik. Herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

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Kaynak: AA

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